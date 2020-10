Adua Del Vesco è diventata uno dei personaggi più centrali del Grande Fratello Vip 5. L’attrice della Ares Film ha avuto il piacere di incontrare Gabriel Garko, che nella casa ha fatto coming out.

A parlare dell’episodio è stata la madre della ragazza, Giuseppina Cannavò al settimanale Chi:

“Una mamma certe cose le sente dentro. Che cosa vuole che le dica? Gabriel? Una brava persona, ma non ho mai chiesto altro, erano fatti suoi onestamente. Di certo leggevo, sentivo il dolore che si portava dentro. Non volevo andare oltre perché immaginavo il caos e una situazione poco chiara. Poi è successo quello che immaginavo”

La signora si riferisce al fatto che qualche settimana fa l’attore di tante fiction Ares era andato da Adua per chiarire alcune cose. Garko aveva letto in quella occasione una lettera in cui parlava di “segreto di Pulcinella” con riferimento alla sua omosessualità e di aver definito una “favola” la storia che avevano vissuto. In poche parole, si era trattato di una montatura per nascondere l’orientamento sessuale dell’interprete di Tonio Fortebracci.

Lo stesso Garko in puntata non aveva mai proferito la parola “gay” in trasmissione, aggiungendo che lo avrebbe fatto nelle sedi opportune. Infatti il 4 ottobre scorso l’attore era andato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo dichiarandosi naturalmente omosessuale, ma aggiungendo che per colpa del sistema non avrebbe più potuto lavorare. Resta però tuttavia da capire chi gli avrebbe impedito di lavorare in quanto gay. Garko non ha fatto alcun nome ma è rimasto alquanto sul vago.

Adua Del Vesco, la madre Giuseppina parla di Massimiliano Morra:

Rosalinda Cannavò in arte Adua Del Vesco ha poi avuto una storia con Massimiliano Morra, anche lui nel reality:

“Io so che mia figlia si porta dentro un dolore che non può esternare totalmente. Quando ha letto che al GFVip ci sarebbe stato anche Massimiliano, non voleva più partecipare. Io pregavo affinché non andasse, ho pianto tanto perché speravo che rifiutasse. Prima del reality era serena. Lavorava e studiava Teologia con viti alti. A Milano ha fatto di tutto nella sua seconda vita: cameriera, commessa, dipendente di una rosticceria, di tutto. Ma era serena. E i sui occhi erano quelli di Rosalinda (vero nome di Adua), piena di vita”.

Foto: account Instagram Adua Del Vesco