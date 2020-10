Raimondo Todaro è diventato uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle. Il giovane danzatore è rimasto vittima dopo la prima puntata di una brutta appendicite che lo ha tenuto lontano dal palco. Elisa Isoardi così è stata costretta a esibirsi da sola davanti alla giuria, convincendo tutti.

Il diretto interessato ha dichiarato a Novella2000:

“Con Elisa ho legato molto anche se la conoscevo già da prima. In passato mi era capitato di partecipare ad alcune puntate della sua Prova del cuoco, ma non avevamo mai approfondito. Oggi posso dire che è una bella scoperta: non pensavo fosse così dolce. Nella disgrazia ci siamo uniti ancora di più. Quando ero in ospedale mi chiamava più volte al giorno… Il nostro è un rapporto difficile da spiegare: se una persona la senti vicina, la senti e basta”.

Per via delle restrizioni del Covid, Raimondo Todaro ha avuto con lui nel nosocomio la sua ex moglie Francesca Tocca:

“In ospedale con me poteva esserci solo un parente, e Francesca fa parte della mia famiglia. Anche se il nostro matrimonio è finito, l’affetto non si è mai esaurito. Mi è stata accanto fin da subito”.

Todaro ha raccontato di aver iniziato a sentirsi male il sabato notte, dopo la prima puntata di Ballando. La domenica era andato a prendere sua figlia e successivamente aveva accusato alcuni dolori. Conoscendo il mio corpo, aveva pensato che non fosse normale, ma soprattutto aveva paura di stare da solo in casa con la responsabilità di sua figlia.

Todaro così ha chiamato la sua ex moglie, è stata con lui tutto il giorno, ha dormito a casa sua e il giorno dopo lo ha accompagnato a fare l’ecografia che avrebbe confermato l’appendicite. I suoi genitori sono arrivati a Roma dalla Sicilia il giorno dopo,

Il ballerino ha poi detto su Elisa:..

“Sono tornato in pista per lei, perché se lo meritava. Vederla ballare da sola quando ero in ospedale è stato durissimo. Mi sentivo come se i miei parenti stessero festeggiando il Natale e io potevo solo guardarli”.

Pare che i medici gli avevano detto che sarebbe stato fermo un mese, ma il danzatore ha poi bruciato le tappe presentandosi in terza puntata e scoppiando in un pianto dirotto a fine esibizione.

Foto: account Instagram Raimondo Todaro