Gabriel Garko fa coming out: "Voglio riportare in vita Dario" (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 25 settembre 2020

La verità di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5

Adua Del Vesco e Gabriel Garko si sono incontrati, stasera, venerdì 25 settembre 2020, davanti alle telecamere del 'Grande Fratello Vip 5':

Del Vesco: "Grazie per quella volta in cui sei stata l'unica persona che io avessi un problema e hai cercato di aiutarmi. Ti ringrazio".

Garko: "Ti potevo capire meglio di tante altre persone".

L'attore ha scritto una lunga lettera all'ex collega di lavoro:

Garko: "Tu non mi hai mai chiamato Dario. E' un ragazzo che ho ucciso e voglio riportare in vita. Alcune cose che sto per dirti saranno una sorpresa per te. Abbiamo vissuto una bellissima favola, ma una favola. E nelle favole c'è chi scrive, chi recita, chi dirige. Tu ti sei divertita? Devi trovare la bambina che c'è dentro te, devi prendertene cura e pensare esattamente in quale momento della vita l'hai persa. Io l'ho fatto. Ho ritrovato il bimbo dentro di te, il momento in cui l'ho perso e gli ho fatto ripercorrere la vita, mano nella mano, fino ad oggi. Io al bambino, nei momenti brutti, non glieli ho fatti vedere. Gli ho coperti gli occhi. Non fargli vedere mai. Non te lo meriti. Il mio bambino si è accorto che non era felice. Ti ricordi quando a Sanremo ti ho detto di fare di testa mia. Ho detto la mia età, non ho interpretato nessun personaggio se non me stesso. Ad oggi non riesco più a trovare una maschera che mi sta bene".

Adua" Abbiamo vissuto una bella favola e la vivrei altre mille volte perché c'eri tu. Dopo anni mi sento più libero che mai come amica che lo sei sempre stato. Esiste un'altra di favola, l'ho vissuta da solo e che tanti chiamano 'il segreto di pulcinella'. Vorrei avere la possibilità di svelare perché è stato un segreto. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà".

Adesso, i due sono liberi di vivere la propria 'nuova vita' lontani da questa falsa favola:

Garko: "Non ci perderemo più"

Adua: "Sono felice per lui"

Dona all'amica un Rosario ed incontra anche il collega Massimiliano Morra.

De Blanck: "Ha ribadito cose che sapevamo. Ho trovato molto bello il suo coming out. Puoi fare quello che ti pare".

Signorini ha confessato di aver fatto coming out a 39 anni con i suoi genitori: "Non è facile farlo". Garko, invece, parlerà liberamente di questo argomento sabato 3 ottobre 2020 a 'Verissimo'.