Grande Fratello Vip 5, anticipazioni puntata daytime 28 ottobre 2020

by @Marco Salaris

Grande Fratello Vip 5 è il reality show in onda su Canale 5, ogni lunedì e venerdì in prima serata e tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle ore 16:10 con il daytime.

Le anticipazioni del daytime del 28 ottobre 2020

Secondo quanto accaduto nelle ultime 24 ore: Dayane si confronta con Francesco Oppini. Il concorrente inizia ad accusare una certa sofferenza attorno a lui. Gran parte della casa (Tommaso Zorzi compreso) inizia ad avere dubbi sulla sua sincerità e, dopo il video mostrato in puntata, si è dovuto difendere dalle accuse di essere un giocatore. Dayane, Rosalinda e Andrea Zelletta si schierano dalla sua parte.

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sempre più vicini “Un tuo sorriso rincuora chiunque” dice l’ex velino alla showgirl. Guenda Goria contro Massimiliano Morra, la figlia d’arte accusa l’attore di essere parte del gruppo che l’ha nominata e di essere uno stratega.

Rosalinda e Dayane conversano. L’attrice si rivolge alla modella consigliandole di continuare per la sua strada nonostante le critiche che le sono state rivolte.

Grande Fratello Vip 5: dove vederlo

Il daytime di oggi del Grande Fratello Vip 5 andrà in onda su Canale 5 al termine della puntata di Uomini e Donne.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play (con l’opzione Restart) dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda nella sezione On Demand.

Grande Fratello Vip 5: Second Screen

Grande Fratello Vip è presente sul web con il sito ufficiale del programma.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del reality show.

Su Twitter, infine, l’account ufficiale è il seguente: @grandefratello. L’hashtag con il quale si può commentare il programma è il seguente: #gfvip.

Il GF Vip ha anche un profilo ufficiale su Instagram.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.