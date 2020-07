Adriana Volpe è single? La risposta della conduttrice

Di Marco Salaris lunedì 27 luglio 2020

La conduttrice allontana ancora una volta l'indiscrezione secondo cui lei e suo marito Roberto Parli si siano lasciati.

Sono mesi che si vocifera maretta tra Adriana Volpe e Roberto Parli. La partecipazione al Grande Fratello VIP aveva fatto mostrare qualche crepa nel matrimonio tra la conduttrice di Ogni Mattina e l'uomo, sposati da 12 anni. L'amicizia tra Adriana e il modello Andrea Denver non era stata ben vista dall'uomo che le spedì anche una lettera esprimendo la sua rabbia.

Da allora i rumors su una possibile fine della storia della coppia sono spuntati più e più volte, così come le smentite. La conduttrice su Instagram è intervenuta nuovamente per seppellire l'indiscrezione un'altra volta.

L'occasione arriva da un suo messaggio in cui ringrazia i followers per l'affetto dimostrato, a commentare c'è un utente che, prima le fa un elegante complimento "Sei bellissima sempre" per poi aggiungere "Sei single" senza aggiungere punteggiatura. Adriana, quindi, ha ripreso il telefono in mano per rispondere e chiarire: "No, sono sposata".

Lo scorso giugno in un'intervista a Diva e Donna, la Volpe ha ammesso momenti di difficoltà con Roberto Parli:



Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà: come ho detto ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata. Che ci sia questo tipo di realtà non lo nascondo. Io sono un libro aperto.