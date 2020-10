Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta del Grande Fratello Vip 5, ha rotto il silenzio dopo il confronto del compagno con Alice Fabbrica durante la dodicesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ecco il suo lungo sfogo su Instagram:

“Ho aspettato la prima puntata prima di espormi e farmi due risate. In merito alle dichiarazioni fatte dalla signorina bionda, ci tengo a precisare che non mi interessa minimamente entrare nel merito del tipo di rapporto intercorso tra lei e il mio fidanzato, mentre tale non era, è risalente ad anni passati. Le sue dichiarazioni fanno riferimento al fatto che quello che oggi è il mio fidanzato le avrebbe scritto mentre intratteneva una relazione con la sottoscritta”.

L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ ha invitato la giovane influencer a tirar fuori le prove per dimostrare la propria verità:

“A tal proposito la invito a dimostrare la veridicità di ciò che ha dichiarato, fornendo le annesse prove ossia questi ‘fantomatici messaggi’ con le relative date. Ritengo anche opportuno specificare il fatto che la cosa potrebbe anche essere chiarita in maniera definitiva nel giro di poco tempo, se la signorina in questione sbloccasse il profilo di Andrea, così da poter verificare quanto da lei dichiarato anche da parte di chi in questo momento gestisce i profili di Andrea. In poche parole ‘tu sblocchi, noi vediamo’. Se invece la sua presenza avesse come solo ed unico scopo quello di fare un po’ di pubblicità alla sua persona, come già anticipato dal mio fidanzato al quale credo ciecamente saremo lieti di farla contattare dai legali di Andrea”.