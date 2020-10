Alba Parietti, nelle scorse ore, è intervenuta con un lungo post su Instagram, per difendere il figlio Francesco Oppini dalle pesanti parole attribuitegli da Antonella Elia nel corso della dodicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip’, in onda, stasera, venerdì 23 ottobre 2020.

“Ci sono dei limiti alle offese. Chi non conosce il significato di ciò che dice non può dare opinioni. Viscido significa schifoso. Il commento della Elia a mio avviso era schifoso e totalmente fuori luogo. Che orrore”

https://www.instagram.com/p/CGs08JyqfJ5/

“Etimologicamente viscido significa schifoso un verme ecc .

La “signora “ Elia forse non conosce il significato di ciò che dice, ma io si.

Sono fiera dell’educazione e del controllo di @francesco_oppini_82, ma se questo gioco permette anche le offese così violente e volgari da parte degli opinionisti spero @francesco_oppini_82 torni alla sua vita vera , fatta di persona che lo conoscono e lo apprezzano per la persona per bene e leale che é.

La dignità non ha prezzo e questi aggettivi sono inaccettabili, detto da un’opinionista a una persona che non ha offeso nessuno, perché insegnano odio, stupidità e violenza verbale alla quale un signore come @francesco_oppini_82 non può e non deve rispondere @grandefratello_vip_tv @_grandefratello_vip5 @grandefratellotv @alfosignorini forse armare una persona ignorante alle volte può fare del male a chi non lo merita affatto. Sono molto amareggiata”.

Le considerazioni della Elia

L’opinionista del programma del reality di Canale 5, appoggiando le posizioni della stanza blu composta da Stefania Orlando, Guenda Goria, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta, non si è espressa in maniera positiva nei confronti del figlio della Parietti:

Elia: “Oltre che paraculo. Io trovo che tu sia anche un po’ viscido. Non è un complimento. Anche il bacio che hai dato a Tommaso glielo hai dato, dopo aver riflettuto che ti conveniva darglielo, perché pensi che Tommaso sia forte. Ti sei vergognato della piazzata che hai fatto per lo scherzo e sei andato da lui a baciarlo”.

https://www.instagram.com/p/CGsyx9xAkCG/

Il telecronista sportivo è stato accusato, da più parti, di aver adottato una vera e propria strategia per arrivare alla vittoria finale, scegliendo, spesso, di essere l’ago della bilancia tra la stanza blu e quella arancione. I compagni d’avventura, gli opinionisti in studio e gli ex concorrenti hanno messo in discussione anche l’autenticità del rapporto amicale con Tommaso Zorzi. Saprà riscattarsi nei prossimi giorni per dimostrare il contrario?