Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis sarà uno dei nuovi concorrenti

by @Fabio Morasca

Nelle prossime settimane, com’è già noto, la casa del Grande Fratello Vip vedrà l’ingresso di tanti nuovi concorrenti. I volti nuovi che hanno varcato la soglia della porta rossa della casa di Cinecittà, recentemente, sono stati Paolo Brosio (eliminato al primo televoto), Stefano Bettarini (espulso dopo aver detto una bestemmia) e Giulia Salemi (tuttora presente nella Casa), senza dimenticarci di Selvaggia Roma di cui l’ingresso è stato fermato da problematiche legate al COVID-19.

Nonostante non ci sia ancora l’ufficialità, la quinta edizione del reality show andrà avanti fino a febbraio, di conseguenza, i telespettatori del GF Vip vedranno presto l’ingresso di altri 8-9 concorrenti, come confermato dallo stesso Alfonso Signorini a Casa Chi.

Riccardo Signoretti, direttore dei settimanali Nuovo e Nuovo Tv, ha svelato che uno dei nuovi concorrenti della quinta edizione sarà Giacomo Urtis, noto alla cronaca rosa per essere il “chirurgo dei vip”.

Quello di Giacomo Urtis, sarà un ingresso “strategico” poiché la sua entrata nella Casa potrebbe favorire nuove dinamiche in breve tempo.

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, infatti, Signoretti ha aggiunto che Giacomo Urtis sarebbe in possesso di molto materiale riguardante alcuni concorrenti presenti al momento nella Casa:

Lunedì, il medico estetico dei vip Giacomo Urtis entrerà nella Casa di Cinecittà. E il vero Grande Fratello è dentro il suo telefono. Foto, video e messaggi imbarazzanti che riguardano mooolti dei suoi coinquilini. Aggiornamenti in arrivo…

Stando a quanto pubblicato dal sito Gossip e Tv, Urtis dovrebbe fare il proprio ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip durante la puntata che andrà in onda lunedì 16 novembre. L’ingresso potrebbe anche essere anticipato per la puntata di venerdì 13 novembre, giorno in cui è prevista l’entrata di Selvaggia Roma.

Per Giacomo Urtis, sarà il secondo reality show: nel 2017, infatti, il chirurgo ha preso parte alla dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi.