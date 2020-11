Selvaggia Roma deve ancora entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5, ma sta già creando scompiglio. L’ex protagonista di Temptation Island, spesso al centro dei gossip per via delle sue storie d’amore e le sue rovinose scivolate social, avrebbe dovuto fare il proprio ingresso nel reality alcuni giorni fa. Essendo risultata positiva al Covid-19, tuttavia, ha aspettato di diventare negativa per varcare la Porta Rossa. Ora è pronta, ma già dall’albergo in cui è reclusa sta lanciando frecciatine a tutto spiano nei confronti di alcuni concorrenti della casa. La più colpita? Elisabetta Gregoraci.

L’ex di Briatore, infatti, condivide qualcosa con Selvaggia Roma: un mezzo flirt con Pierpaolo Pretelli, concorrente del Grande Fratello Vip 5. Insomma, c’è una dinamica già attiva all’insaputa di Elisabetta Gregoraci, che nelle scorse ore è finita in un collage di foto dell’influencer Deianira Marzano. La campana ha condiviso infatti una foto di Elisabetta e Pierpaolo a fianco ad uno scatto di Stefano Coletti (presunto compagno della conduttrice) insieme ad un cane. Il collage è stato presto ricondiviso sul proprio profilo da Selvaggia Roma, aggiungendo poi:

Insomma, ricapitolando. Mano sul cuoricino, persona “importante fuori”… Però intanto testa Pierpaolo al galoppo. Molto interessante, davvero!

Le parole di Selvaggia Roma alludono ai gesti che Elisabetta Gregoraci farebbe all’interno della casa come codice nei riguardi del presunto compagno, che la guarda da fuori. Stando alle frecciatine delll’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, quindi, la “Gregorelli” sarebbe una storia nata a favore delle telecamere. O, quanto meno, evidenzierebbe la poca fedeltà e sincerità di Elisabetta Gregoraci, con cui sappiamo le lite saranno accesissime.