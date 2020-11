Guai a parlare di Pechino Express nella casa del Grande Fratello Vip? È quanto si suppone sulla base di ciò che è stato trasmesso nelle ore precedenti dalla casa più spiata di Italia. Riavvolgiamo il nastro. Giulia Salemi, entrata da pochi giorni all’interno della casa del programma di Canale 5, è stata beccata dalla produzione della trasmissione a parlare con alcuni suoi coinquilini di Pechino Express, l’adventure game di Rai 2 a cui ha preso parte insieme alla madre di Fariba.

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 3 e del grande successo social, Giulia Salemi ha infatti fatto parte della coppia delle Persiane nella quarta edizione di Pechino Express, ambientata in Sud America. Un’esperienza intensa, come evidenziato dalla stessa Giulia durante le chiacchiere con i suoi colleghi:

Pechino è un reality stupendo, ti cambia la vita.

Non appena ha pronunciato queste parole, l’influencer e showgirl è stata richiamata dalla regia agli altoparlanti presenti nella casa. “Giulia in confessionale” l’invito del Grande Fratello alla Salemi, che rientrata nelle sale comuni dai suoi compagni, ha esordito con:

Allora ragazzi, il GF è l’esperienza più bella della vita, il GF e basta, nessun altro reality!

Molti sul web hanno letto queste parole in chiave ironica, come se pronunciate per mettere una toppa agli apprezzamenti precedenti nei riguardi di un programma in onda su una rete concorrente. Ovvio, non c’è prova che gli eventi siano correlati, ma il dubbio continua a serpeggiare online. La menzione a Pechino Express può aver davvero turbato la produzione del Grande Fratello Vip 5, tanto da spingere la ragazza a una rettifica?