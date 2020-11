Giacomo Urtis è diventato famoso per essere il chirurgo estetico dei vip. Sotto i suoi ferri sono passate Valeria Marini, Belen Rodriguez e tanti altri personaggi noti. Risulta amico di Mara Venier e frequenta i salotti di Barbara d’Urso.

Nato a Caracas il 28 settembre del 1977, si laurea in Dermatologia e Venereologia all’Università di Sassari nel 2002. Dopo il conseguimento della laurea, effettua un Master in Chirurgia estetica a Milano. Successivamente fonda la Dr. Urtis Clinic, rete di specialisti in Chirurgia estetica e Dermatologia. Ha anche aperto un centro di cosmetica a Londra.

In realtà, Urtis ha voluto anche dare una prova d’attore nella web serie The Lady, con la regia di Lory Del Santo. Nel 2017 l’esordio nel mondo dei reality con l’Isola dei Famosi. Ma non finisce qui, Urtis ha realizzato anche un singolo, girando il video di Tia all’interno della villa della cantante Louise Veronica Ciccone in arte Madonna. Libero riporta che il nostro stia prendendo anche lezioni di recitazione in vista di una serie che andrà in onda su Netflix.

Giacomo Urtis, la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Giacomo Urtis ha avuto una relazione con Rodrigo Alves. Si tratta di un brasiliano che ha voluto sottoporsi a svariati interventi per diventare come Ken, facendosi soprannominare il Ken Umano. Successivamente lo stesso Rodrigo ha voluto sottoporsi ad altri interventi per trasformarsi in Barbie.

Nell’estate del 2020 rimbalza sui giornali e i siti rosa il flirt con Adriana Peluso, concorrente della dodicesima edizione del Grande Fratello. Lui stesso invece entra a far parte nel novembre 2020 dell’edizione numero cinque del Grande Fratello Vip.

In merito alla sua partecipazione al programma con la conduzione di Alfonso Signorini, rivela di avere diverso materiale che potrebbe mettere in imbarazzo i suoi coinquilini. Staremo a vedere quale. Dovrebbe essere quindi lui il concorrente gay scelto da Signorini per Tommaso Zorzi, che voleva qualcuno da corteggiare. In realtà tuttavia Urtis si è dichiarato bisex e sarebbe ancora fidanzato con la Peluso.

Foto: account Instagram Giacomo Urtis