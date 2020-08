Giacomo Urtis rivela: "Sono bisex". E bacia Adriana Peluso

Di Marcello Filograsso mercoledì 19 agosto 2020

Il chirurgo dei vip anche un anno fa avrebbe avuto un flirt con la ex concorrente di Grande Fratello e Uomini e Donne

"Sei l'unica donna che mi fa sentire un vero galantuomo": si tratta della didascalia che accompagna la foto, scattata a Porto Cervo, di un bacio tra Giacomo Urtis e Adriana Peluso e che ha fatto molto parlare sui social.

Urtis nella vita fa il chirurgo dei vip nonostante sia specializzato in dermatologia e venerologia (nel suo studio sarebbe passato persino il principe del Lussemburgo), mentre lei, insegnante di ginnastica ritmica, era stata al Grande Fratello 12 per poi partecipare a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in occasione del corteggiamento di Jonas Berami e Andrea Cerioli.

Alcuni hanno storto il naso davanti alla foto, in quanto Urtis era legato a Rodrigo Alves, il Ken Umano ora diventato donna che si fa chiamare Jessica, ma il chirurgo ha precisato: "Sono bisex". Pare comunque che i due si frequentassero anche un anno fa.

Foto: account Instagram Giacomo Urtis