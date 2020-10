Grande Fratello Vip 2020, Andrea Zelletta: "Auguro a tutti di trovare una persona come Natalia Paragoni" (VIDEO)

Di Massimo Galanto lunedì 5 ottobre 2020

La dichiarazione d'amore dell'ex tronista di Uomini e donne alla fidanzata

"Ha ventidue anni ed è già una donna. Io ho avuto storie con donne più grandi ma lei è quella...è già donna, io non me l'aspettavo, l'ho trovata in un programma televisivo, lei era lì per un altro. Dopo che siamo usciti dal programma, siamo andati subito a convivere e stiamo da Dio. Auguro a tutti di trovare una persona cosi, la semplicità paga sempre. Vince la testa, se una persona non ti prende di testa, puoi durare una settimana o un mese, è tutta una roba mentale. ". A parlare in questi termini all'interno della Casa del Grande Fratello è Andrea Zelletta, con riferimento alla fidanzata Natalia Paragoni, conosciuta a Uomini e Donne. Una vera e propria dichiarazione d'amore resa durante una conversazione con Elisabetta Gregoraci.

Le parole dell'ex tronista pugliese sembrano dissipare i dubbi che alcuni utenti avevano fatto circolare sui social nei giorni scorsi, dopo un silenzio un po' misterioso di Zelletta rispetto alla fidanzata, di cui, grazie ad uno scherzo realizzato da Le Iene, conosciamo l'alto grado di gelosia.

Nelle storie Instagram è arrivata la risposta di Natalia, che ha condiviso il video che trovate in apertura di post commentando con un emblematico 'Love' seguito da un cuore rosso.