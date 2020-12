Stefano Bettarini ha fatto causa al Grande Fratello Vip 5. L’ex marito di Simona Ventura ed ex calciatore ha deciso di adire le vie legali dopo l’espulsione dalla casa più spiata d’Italia per via di una bestemmia. In questi giorni ha anche criticato il reality per i baci tra alcuni concorrenti maschi per il gioco della sirena.

Un utente su Instagram aveva suggerito all’ex modello che avrebbero dovuto riunirsi lui, Fausto Leali e Denis Dosio per intentare una causa al programma. Il diretto interessato ha spiazzato tutti:

“Io sono già in causa, come vedete non sono stato e non verrò più chiamato nei programmi. Le verità sono scomode se escono quando ci sono giochi di potere”.

Addirittura Bettarini parla di giochi di potere. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. L’ex giocatore del Venezia con una presenza nella Nazionale maggiore di calcio nel 2004 dice che qualcuno avrebbe chiesto la sua testa per coprire il flirt scoppiato con una delle concorrenti della casa. L’uomo denuncia pure di aver dovuto firmare il contratto in fretta e furia, in assenza peraltro del suo manager.

Il Betta si è così difeso sui suoi social:

“Cacciato per un’espressione colorita, per un’uscita di quelle un po’ eccessive e chiassose, come spesso siamo noi toscani.Espulso per una “parolaccia”.Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai. “Madoska” l’ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare. Lo uso e l’ho usato per quello che é, una storpiatura di un’altra parola che altrimenti sarebbe blasfemo pronunciare; una parola modificata nel gergo volgare proprio per evitare la censura sociale, per non risultare offensiva e imperdonabile. Più di tutto mancava proprio quello, l’intenzione di essere irriverente e irrispettoso verso la mia religione. Trovo perció sproporzionata la “sanzione” e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo”.

Dello share.

A difenderlo anche la fidanzata attuale, Nicoletta Larini, la quale ha ripetuto su Instagram che Stefano Bettarini ha semplicemente usato un intercalare toscano per il quale si è già scusato a sufficienza nel corso del programma.

Foto: account Instagram Stefano Bettarini