Grande Fratello Vip 5: la lite tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi (video)  

Oggi, mercoledì 30 dicembre 2020, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi del ‘Grande Fratello Vip 5’ si sono duramente scontrati per la coreografia di Capodanno. L’influencer, che sembra aver preso troppo sul serio l’incarico affidatogli dalla produzione, ha definito l’amica ‘psicopatica’ mandandola, giustamente, su tutte le furie (Qui, il video):

Orlando: “Sarei psicopatico te, vedi quanti problemi ci sono… Non scherzare su questa cosa, sai che mi dà fastidio. E’ inutile che scherzi su queste stronzate. Mi sono rotta un po’ i coglioni.”

Zorzi: “Non si può avere un cambio d’umore ogni tre minuti”.

Orlando: “Stai calmo. Sei tu che stai portando questo nervosismo. Non rivoltiamo le frittate. Sei tu che cambi idea perché ti hanno detto che i passi sono tutti uguali. Io non sono una coreografa nemmeno tu, però. Ma chi ti sta dicendo niente. Non voglio farlo più perché mi stai dando anche tu della psicopatica. Non rivoltare le frittate perché con me non attacca. Questo teatrino non lo puoi fare”.

Zorzi: “Non mi seguire. Allora lo vedi che non sei normale?! Si sveglia e dice: ‘Sono carica, voglio provare’. Dopo due minuti: ‘La vedo male’. Ma sei normale?! Si è incazzata perché ho cambiato due passi”.

Orlando: “Tu mi rispondi in quel modo dopo che c’è stato un precedente”.

L’ex protagonista di ‘Riccanza’, a quel punto, ha minacciato di lasciare il ruolo di coreografo:

Zorzi: “Rompi i coglioni, e anche tanto, perché ho cambiato due passi. Non ripetere la stessa frase perché sembri mia nonna. Dai fastidio, e non sei normale”.

La sfuriata tra Stefania e Tommaso #GFVIP pic.twitter.com/IQIkIzvDvu — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 30, 2020