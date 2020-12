Grande Fratello Vip 5: il chiarimento tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando (video)  

Dopo la lite di stamattina per la coreografia di Capodanno, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando cercano un chiarimento definitivo per ritrovare l’armonia di un tempo. L’influencer cerca di spiegare all’amica, vistosamente in crisi, perché ha usato la parola ‘psicopatica’ riprendendo lo scazzo, di qualche giorno prima, di Samantha De Grenet (Qui, il video):

Zorzi: “Ne ho una per tutti, e cento per me. Sono il primo che si piglia per culo. Io l’ho fatto perché c’era un precedente non perché te l’ho voluto dire di sana pianta. Le ho chiesto scusa 100 mila volte. Non l’ho fatta con cattiveria. Ho fatto una battuta. Il modo migliore per metabolizzare queste cose è riderci su”.

Orlando: “Se sai che quella cosa mi ha particolarmente colpito non me la puoi tirar fuori. L’insulto è insulto. Lo puoi anche metabolizzare ma sono cose che non si dicono. Sono due volte che passo per psicopatica, una per gioco, una perché incazzata. Ma mi chiedo perché?!”.

La conduttrice è convinta che ‘tu me l’abbia detto apposta perché sapevi che mi avrebbe fatto incazzare’. Gli altri inquilini cercano di farla ragionare escludendo categoricamente che Tommy l’abbia fatto con cattive intenzioni.

La tensione di ultime ore si stempera in un abbraccio travolgente. La Orlando riprende il suo spirito battagliero e promette una ‘guerra’ senza esclusione di colpi contro la squadra rossa capitanata da Maria Teresa Ruta: “Ci hanno copiato in pieno. Io glielo vado a dire. Vado lì e faccio un casino”.