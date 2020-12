Cecilia Capriotti contro Giulia Salemi: “Io non posso non dormire perché hai dei disagi tu” (video)  

Aria di bufera all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. Cecilia Capriotti, stamattina, mercoledì 30 dicembre 2020, ha sbottato contro Giulia Salemi, rea, a suo dire, di alzarsi, spesso, durante la notte, di fatto interrompendo il suo sonno (Qui, il video):

Capriotti: “Giulia scusami ma non si può continuare così. Hai fatto un casino! Magari entri all’improvviso per cercare cose e fai un macello, non sei così attenta. Guarda te lo dico con il cuore. Ti voglio bene, però! È la prima volta che mi sento così. Ci vuole rispetto per gli altri”.

L’influencer ha consiglio all’attrice, vistosamente provata dalle poche ore di riposo, di utilizzare i tappi per le orecchie e la mascherina per gli occhi per evitare di svegliarsi ripetutamente:

Cecilia Capriotti: “Io non posso non dormire perché hai dei disagi tu. Siamo in TV non posso avere le occhiaie e non reggermi in piedi tutto il giorno. Stamattina mi hai svegliata 2 volte. Mi hai svegliato due volte. Alle 4, quando sei venuta a dormire e alle 8, dimmi se è normale, perché per me non lo è. Troviamo una soluzione e parliamone un attimo. Non posso più non dormire”.

Dal canto suo, Cecilia, invece, ha spiegato che la soluzione migliore per il quieto vivere è bere meno acqua prima di mettersi a letto:

Capriotti: “Bevi meno acqua durante la serata. Non è normale fare avanti e indietro di continuo. Credo non sia normale bere tutta quell’acqua e alzarsi ogni mezz’ora”.