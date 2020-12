Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, attacca il Grande Fratello Vip e lo fa tirando in ballo sia Samantha De Grenet, sia Denis Dosio. Con un tweet postato poco fa, infatti, il musicista ha espresso con sarcasmo la sua contrarietà rispetto alle decisioni prese dagli autori del reality di Canale 5, che a suo parere sarebbero ingiuste.

In particolare, Simone ha messo al confronto la squalifica di cui è stato oggetto ormai mesi fa Denis Dosio (a causa di una bestemmia) e quanto accaduto dopo le discusse parole di Samantha De Grenet, rivolte proprio alla moglie Stefania Orlando. Il riferimento è all’espressione ‘Io ti uccido’ usata sfogandosi con Sonia Lorenzini e per la quale non è arrivato alcun tipo di provvedimento. Anzi, la stessa De Grenet, nella puntata in diretta, ha poi rivendicato le sue parole (“Quelle cose le ho dette le riconfermo, do un peso alle parole, se si tocca mio figlio e si mette in discussione il mio essere madre io non ci sto“).

Ecco cosa ha scritto su Twitter il marito della Orlando (portandosi a casa migliaia di like):

Penso al povero Denis Dosio, un ragazzo alle prime esperienze tv, giovane, puro, fresco. Se hanno perdonato “io ti uccido” che avrà fatto mai per essere fuori da tutto? Si sarà lavato i denti nell’acquasantiera? Avrà stuprato una suora col crocifisso? Dev’essere Satana.

Poco fa, Simone ha aggiunto un’altra riflessione sul programma condotto da Alfonso Signorini (che domani andrà in onda con una puntata speciale di San Silvestro), facendo trapelare una sorta di fastidio per il trattamento riservato ai concorrenti dello stesso:

Da ora in poi preparatevi solo al peggio: uscirà quello dalle persone chiuse in un bunker da oltre tre mesi senza contatti con l’esterno. Sono stati fin troppo bravi finora. I prolungamenti non fanno altro che indebolirli ogni giorno di più, tutti pesteranno delle cacche.