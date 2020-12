Cristiano Malgioglio: “Tommaso rivelazione, Dayane donna libera, Stefania grande giocatrice”  

Cristiano Malgioglio, intervistato dal settimanale ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha speso belle parole nei confronti degli ex compagni del ‘Grande Fratello Vip 5’. Il paroliere, durante le due settimane di permanenza in casa, ha legato particolarmente con Dayane Mello che ha pianto alla sua uscita dal gioco:

“Vederla piangere per me mi ha fatto soffrire. Lei è una donna libera, con il dono di trasformare le fragilità in punti di forza. Siamo più simili di quanto si possa immaginare e rivederla, seppur in glass room, mi ha emozionato. Se vorrà, andremo in Brasile a trovare sua mamma. Il tempo perso non torna indietro”.

Anche con Stefania Orlando, invece, è riuscito ad instaurare un rapporto che sicuramente proseguirà fuori dal loft di Cinecittà:

“Donna stupenda e grande giocatrice. Sta facendo un ottimo percorso. Tra noi bastava uno sguardo per capirci”.

Parole di stima e sincero affetto anche nei confronti di Tommaso Zorzi:

“Zorzi è stata una rivelazione, nonché un punto di riferimento per me all’interno del reality. Con lui potevo parlare di tutto. Era come se ci conoscessimo da sempre”.

Il cantautore è stato spettatore privilegiato dell’amicizia molto speciale con Francesco Oppini:

“Può succedere alle persone sensibili come noi di confondere un’amicizia speciale con un amore. Mi sono riconosciuto molto in lui. Gli ho scritto una lettera che Tommaso mi ha garantito custodirà gelosamente. Non ho avuto tempo di vederli assieme, ma Francesco mi sembra un ragazzo serio e rispettoso. Le strategie non fanno parte di lui”.

Con Giulia Salemi, c’è stato qualche incomprensione che, anche al di fuori, non sembra essersi arrestata:

“Nessuna guerra con Giulia. Lei vuole fare il suo percorso e io le auguro ogni bene, ma come le ha detto anche il papà quando è venuto a farle una sorpresa, deve crescere. Non è ancora Chiara Ferragni. Prima avevo contro le bimbe di Giulia De Lellis, ora quelle della Salemi… Agli hater ho sempre preferito i lover”.

Ed, infine, una frecciatina nei confronti di Maria Teresa Ruta:

“Chi piange sempre per un nonnulla. Meryl Streep, dalla Ruta, avrebbe solo da imparare”.