Melissa Satta ha già trovato un nuovo amore? L’indiscrezione arriva direttamente dal settimanale Chi, a pochi giorni dall’annuncio ufficiale della fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng.

L’ex velina di Striscia la notizia, infatti, il 21 dicembre scorso aveva fatto sapere, attraverso un post pubblicato su Instagram, che “abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox“. Il tutto senza aggiungere dettagli sui motivi che hanno portato alla rottura definitiva.

Da quel momento Melissa Satta sui social ha proposto solo foto in cui compare da sola o, in versione mamma, con il figlio di 6 anni Maddox. Eppure, secondo la rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini, la bella 34enne starebbe frequentando un altro uomo. Si tratterebbe del coetaneo Matteo Rivetti, figlio dell’ex proprietario del marchio di abbigliamento Stone Island.

Secondo la rivista il flirt non è soltanto una indiscrezione, ma è realtà, al punto che la Satta starebbe meditando se uscire alla scoperta con lui anche sui social.

La smentita di Melissa Satta

Altro che uscire allo scoperto sui social! Melissa Satta con una serie di stories pubblicate su Instagram poco fa ha seccamente smentito la notizia diffusa da Chi e ha fatto sapere di aver diffidato tramite il suo legale la rivista (“oggi si merita di essere buttata nel secchio della spazzatura“) e l’autore del pezzo (Gabriele Parpiglia).

Ha scritto che ho un flirt con un signore che non conosco e non ho mai visto. Sono venuto a sapere che ha una bellissima famiglia, è sposato e ha due figli. Non capisco come si possa scrivere una cosa del genere. Io sto vivendo un momento molto doloroso della mia vita e sto cercando di viverlo tra le quattro mura di casa mia, proteggendo mio figlio (…) Ho sempre accettato il gossip, non mi sono mai lamentata, continuerò a farlo. Se mi fotograferanno con un’altra persona, lo accetterò, ma sicuramente non sarà una persona sposata, con figli e già impegnata. Non lo farei mai. Sono shockata, addolorata, sono sconvolta da quello che mi è successo oggi, mi dispiace per me e per questa persona che si è trovata sui giornali senza motivi. Basta alla libertà di infangare le vite degli altri!.

Per la cronaca, il settimanale Chi ha preso atto della smentita e su Instagram ha chiesto scusa a tutte le parti in causa per l’errore commesso.