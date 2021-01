Manila Nazzaro ha perso il bambino. Non è stato un fine anno fortunato per la Miss Italia del 1999, che a sorpresa su Instagram ha annunciato l’esito negativo della sua gravidanza, che non aveva peraltro annunciato.

Ecco cosa ha scritto la concorrente di Temptation Island Vip:

“E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo (Amoruso, ndr) è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte,limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo. Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi.Così restare l’uno accanto all’altro, cari amici, è la cura per ogni dolore. Ora,caro 2021, tocca a te e non ci deludere!!! Buon anno!!!”

Immediati la solidarietà e l’abbraccio dei social in un momento in cui la vicinanza purtroppo si può manifestare solo con le parole. Ma per Manila Nazzaro è arrivata una consolazione di peso da parte dell’attrice Sandra Milo:

“Se il vostro amore è sopravvissuto a questa dura prova, rendendovi più forti e uniti che mai, significa che niente potrà più dividervi. Vi abbraccio, seppur a distanza, come farei coi miei figli”.

Manila Nazzaro veniva da un periodo particolarmente fortunato. Nel 2020 aveva partecipato a Temptation Island con il compagno, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. La coppia aveva impressionato in maniera molto positiva i telespettatori. Così Lorenzo e Manila (legata dal 2002 al 2017 a un altro calciatore, Francesco Cozza), forti di questa esperienza, evidentemente stavano sognando di mettere su famiglia per conto proprio. Purtroppo il destino a volte ci si mette di mezzo e i piani vengono purtroppo scombinati. Chissà che lo sportivo e la conduttrice non possano riprovare a realizzare il loro sogno.

Foto: account Instagram Manila Nazzaro