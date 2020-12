Cecilia Capriotti è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 5. L’ex modella e attrice entra nel reality show al posto di Ginevra Lamborghini, che ha dato forfait probabilmente per il parere contrario della famiglia. Nella vita di Cecilia da ben sei anni c’è un uomo, l’imprenditore Gianluca Mobilia.

La loro love story è cominciata nel 2014. I due si sono conosciuti durante una vacanza a Panarea, trattandosi di un vero e proprio esempio di amore a prima vista. Cecilia ha dichiarato che è stata immediatamente attratta dall’avvenenza e dalla simpatia di Mobilia. Costui ha conquistato la Capriotti in maniera old style, ossia con un mazzo di rose e un biglietto d’amore. Successivamente hanno deciso di andare a vivere insieme e due anni dopo hanno avuto la loro primogenita, chiamata Maria Isabelle.

Gianluca Mobilia è un imprenditore di origine siciliana. Ha studiato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed è titolare della agenzia di comunicazione e marketing My Events, che si occupa appunto di eventi. Mobilia quindi non è del tutto lontano dalle luci dello showbiz. Si vocifera abbia avuto storie con Eleonora Abbagnato, Manuela Arcuri e Serena Autieri.

Cecilia Capriotti è invece una soubrette ed ex modella classe 1976 che nel 2000 ha partecipato a Miss Italia, piazzandosi quarta. Entrata nella scuderia di Lele Mora, ha poi partecipato ad alcuni programmi televisivi come Ballando con le Stelle nel 2010 e L’Isola dei Famosi nel 2018. In mezzo l’esperienza al cinema con To Rome With Love di Woody Allen.

Nel 2007 il pm Henry John Woodcock nell’ambito dell’inchiesta Vallettopoli la iscrive nel registro degli indagati con l’accusa di estorsione ai danni del calciatore Francesco Coco. L’anno successivo viene scagionata. Nel 2010 è oggetto di truffa da parte di una persona che le chiede soldi per partecipazioni televisive.

Foto: account Instagram Gianluca Mobilia