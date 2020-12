Emanuele Mauti: chi è l’ex fidanzato di Sonia Lorenzini  

Emanuele Mauti è un pallanuotista noto per essere stato il fidanzato di Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne. La ragazza è attualmente una concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Nato a Roma il 23 marzo del 1987, è cresciuto nel vivaio nerazzurro della Latina Pallanuoto, riuscendo con grande impegno a farsi spazio e ad ottenere un posto in prima squadra. In questa stagione gioca con la società Antares Nuoto Latina. Emanuele tuttavia non vive di sola pallanuoto: il nostro è laureato in ingegneria informatica e ha conseguito il diploma di conservatorio in tromba e trombone. E attualmente lavora come consulente bancario.

Nel 2016 ha inizio la sua carriera televisiva nel dating show di Maria De Filippi proprio come corteggiatore di Sonia Lorenzini. La Lorenzini opta per proprio lui alla fine del percorso e vanno a convivere, ma purtroppo la storia va a rotoli. Successivamente Sonia si lega a Federico Piccinato.

Sonia Lorenzini aveva già preso parte alla trasmissione in qualità di corteggiatrice di Claudio D’Angelo, che per la cronaca scelse Ginevra Pisani. Per Mauti fu comunque difficile farsi scegliere, in quanto ha dovuto vedersela con Federico Piccinato. Il tronista gay Mario Serpa in quell’occasione aveva accusato Ginevra e Federico di avere una relazione segreta.

La Lorenzini attualmente è concorrente del reality show di Canale 5 Grande Fratello Vip 5, dove ha già avuto modo di scontrarsi con Tommaso Zorzi. In realtà i due non vanno d’accordo in quanto lei lo avrebbe accusato di averla ignorata a un evento. Oltre a questo, Sonia accusa l’influencer di averla insultata in alcune Instagram Stories. Il milanese ha successivamente chiesto scusa nel caso si fosse offesa nel corso della puntata del 14 dicembre 2020.

Sul suo profilo Instagram Emanuele Mauti vanta 221mila follower, sul quale posta momenti della sua vita sportiva e quotidiana.