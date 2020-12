Scopriamo un altro particolare della vita sentimentale di Tommaso Zorzi. L’influencer all’interno della casa per più volte ha sperato che l’amore arrivasse anche mentre lui è all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Ci ha sperato con Francesco Oppini, ma il sentimento non è stato ricambiato. Come ben sappiamo infatti l’ex concorrente è fidanzato con Cristina Tomasini, che dall’esterno ha comunque tifato per l’amicizia speciale con Tommaso.

Nelle scorse ore però Zorzi ha riaperto la parentesi sulle sue storie passate parlando di un flirt avuto con un ragazzo che si chiama Mohamad. Tommaso parla di lui come un bel ragazzo. Originario di Beirut (Libano) il giovane sembrava avesse tutte le caratteristiche giuste per poter essere il fidanzato perfetto per l’influencer che afferma:

L’anno scorso ho passato circa una settimana di idillio con un certo Mohamad da Beirut. Aveva un fisico super muscoloso e denti bianchissimi. Diciamo che ho un bel ricordo di lui. Era così dolce, gentile, proprio carino.

Ad ascoltarlo c’è anche Giacomo Urtis. Sorpreso dalla storia raccontata da Tommaso, sghignazza sotto i baffi intervenendo sulle parole del concorrente e ammettendo che anche lui ha conosciuto Mohamad senza però lasciare altri particolari.

Tommaso Zorzi e la relazione con il misterioso Mohamad: ecco le foto!

Come era prevedibile però, la caccia al ragazzo è immediatamente partita sui social. Gli scarni indizi di Tommaso hanno comunque portato alla ribalta delle informazioni importanti ed è la pagina Very Inutil People a pubblicarli. Innanzitutto Mohamad “lavora attualmente ad Istanbul” come scrive sul suo account Instagram seguito da Zorzi e (appunto) da Urtis, ma “Non sappiamo come i due si siano conosciuti, né tantomeno come anche Giacomo Urtis possa conoscere Mohamad” precisa Very Inutil People.

I fans del concorrente del GFVIP in più si sono mossi per cercare qualche particolare in più, ed ecco che da qualche account di twitter fuoriescono delle foto. Nella prima notiamo che Tommaso e Mohamad sono abbracciati presumibilmente all’interno di una discoteca.

Ma è questo il Mohammad di cui parlava Tommaso 15 minuti fa? #gfvip decedo pic.twitter.com/hBSrvOOeL9 — Sorry.not.sorry (@choctopzorzelli) December 16, 2020

Mentre nella seconda foto che potete vedere sotto, un semplice scatto più chiaro del ragazzo di cui ha parlato Tommaso Zorzi.