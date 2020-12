Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: “Un amore mai provato per un’amica” (video)  

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, nel corso della ventisettesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda, stasera, venerdì 18 dicembre 2020, hanno raccontato gli aspetti inediti del loro legame speciale nato durante i mesi di reclusione nel loft di Cinecittà:

Cannavò: “C’è un affetto che non avevo mai provato per un’amica. A volte anche morboso. Non ho mai avuto scenate di gelosia verso un’amica. Di solito sono abituata a gestirmi. Mi sono sentita trascurata perché magari ho visto che lei aveva delle attenzioni verso i nuovi arrivati come Sonia a cui ha chiesto di fare delle cose che faceva anche con me. Ho avuto una reazione eccessiva che, però, mi sta facendo capire tante cose”.

Mello: “Cercherò di essere più presente”.

Le due amiche si sono fatte una solenne promessa:

Cannavò: “Non voglio che una cosa del genere rovino quello che di bello che abbiamo costruito qui dentro. Tu sei una cosa prezioso che voglio mantenere qua, il solo pensiero mi fa star male. Ti voglio bene”.

“Ci vogliamo tanto bene. Io la amo tantissimo. E’ un amore che non ho mai provato con un’amica di coccolarla, di abbracciarla. Due donne possono volersi bene. E’ una questione di protezione, di avere un contatto, di baciarla. Una volta che finirà questo percorso io ci sarò nella sua vita”.

Stefania e Cristiano, negli scorsi giorni, hanno beccato le due concorrenti mentre si baciavano in magazzino.

Stefania: “Era una cosa molto tenera e carina”.

Cristiano: “Io non capisco questo amore. Ci siete o ci fate?!”.