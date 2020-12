Cristiano Malgioglio contro Giulia Salemi: “E’ di una falsità spaventosa” (video)  

Cristiano Malgioglio, uscito durante la ventisettesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’ con il 6% delle preferenze, una volta rientrato in studio, si è confrontato animatamente con Giulia Salemi. Durante la permanenza nel loft di Cinecittà, in queste settimane, ci sono stati diversi screzi tra i due gieffini.

Il paroliere non sembra aver digerito la nomination dell’influencer che, in qualche modo, ha contribuito all’eliminazione dal gioco (Qui, il video).

Malgioglio: “E’ il personaggio più inutile della storia del Grande Fratello. E’ di una falsità spaventosa. Naturalmente non posso avere un confronto con lei. Non ha nulla a che fare con la mia vita. Non stiamo parlando di Kim Kardashian o Paris Hilton. E’ molto triste che mi debba confrontare con una ragazza che vuole fare un certo cammino. Io ho un’attività artistica meravigliosa”.

Salemi: “Abbiamo avuto modo di parlare, di chiarirci, sono venuta da te. Ti ho chiesto scusa se sei stato male”.

Malgioglio: “Non mi piace fare questo tipo di show. Non fa parte di me. L’altra volta mi sono arrabbiato con lei perché non ha dato una motivazione alla mia nomination. E’ arrivata arrabbiatissima. Ha sbattuto la bottiglia sul tavolo, ha detto una parolaccia orribile. Sono andata dalla mia amica Samantha e le ho chiesto scusa da parte sua. Non voglio dare questa popolarità a questa signora. Non c’entra niente con la mia vita. Io stasera ti avrei nominata lo stesso. Ti consiglio di leggere qualche libro. Cerca di arrivare un po’ di cultura”.