Dopo sei anni di silenzio e battaglie legali, l’ex tronista annuncia di aver vinto la causa contro una delle menti del celebre dating show

Per chi segue da anni “Uomini e Donne”, la storia la conosce: è tra le più discusse del programma di Maria De Filippi, che si discosta dalle trame sentimentali che ne caratterizzano il focus, andando oltre lo studio, fino a dietro le quinte, coinvolgendo una delle menti del format, un pilastro del programma, una fedele collaboratrice della celebre presentatrice, al suo fianco fin dai tempi del talk “Amici” , Raffaella Mennoia.

Chi segue da anni “Uomini e Donne” sa anche che di partecipanti ne sono passati molti, e solo alcuni di loro sono rimasti impressi nella memoria del pubblico. Tra questi l’ex tronista siciliana Teresa Cilia. Cosa lega le due donne? Un ‘importante vicenda giudiziaria che si è finalmente conclusa.

Un post criptico ma deciso, condiviso nelle sue storie Instagram, ha acceso l’attenzione dei fan: “Giustizia fatta”, scrive Teresa con un tono che lascia intuire molto più di quanto dica esplicitamente.

Causa vinta, ma finisce qui?

Era rimasto in sospeso per anni ma a quanto pare la diatriba nata sui social tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilia e sfociata in un’aula di tribunale è finita.

Solo chi ricorda il caldo agosto del 2019 può collegare i puntini: tra accuse, post al vetriolo e minacce legali, si scatenò allora un’accesa polemica tra l’ex tronista e la storica autrice dei programmi di Queen Mary. La vicenda nasce da dichiarazioni forti che Teresa Cilia aveva rivolto alla Mennoia, accusandola di atteggiamenti ipocriti e di scarsa trasparenza nei confronti dei partecipanti del dating show. Dichiarazioni che scatenarono una reazione durissima da parte dell’autrice, la quale avviò un procedimento legale contro la ex tronista. Da lì in poi, silenzio totale. Almeno fino a oggi.

Con l’assoluzione definitiva da parte del tribunale, Teresa può finalmente dire la sua: “È stato un percorso lungo, estenuante, ma necessario. La verità non va mai soffocata”, ha scritto, sottolineando che il giudice ha riconosciuto una causa di giustificazione dietro le sue parole. In parole povere, ha parlato in un contesto che ne ha legittimato il contenuto.

Le tensioni tra le due donne non sono mai state solo una questione di orgoglio personale. Si tratta, secondo Teresa, di un sistema di potere televisivo nel quale chi prova a dissentire viene isolato o screditato. “Questo per ricordare a chi ha cercato di tapparmi la bocca che nella vita conta sempre la verità, conta l’umiltà, e soprattutto chi non ha paura di un potere che, ahimè, solo Dio può avere”, scrive oggi con tono rivendicativo.

Il silenzio della Mennoia sull’esito della causa, almeno per ora, è assordante. Nessuna replica, nessuna dichiarazione ufficiale. Un atteggiamento che potrebbe significare molto o nulla. Ma se da un lato c’è chi preferisce non alimentare polemiche, dall’altro Teresa promette di raccontare tutto: “C’è ancora molto da raccontare. lo farò in questi giorni”