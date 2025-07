Ballerina, conduttrice, influencer, Lorella Boccia è tra i giovani volti tv più apprezzati. Originaria di Torre Annunziato ha cominciato a studiare danza giovanissima, poi nel 2008 ha accesso al corpo di ballo del San Carlo di Napoli e da quel momento la sua carriera è stata in ascesa. Ha debuttato in tv danzando in diversi programmi e nel 2012 è entrata nel cast dei professionisti di Amici. Il suo è stato un percorso lineare esaltato soprattutto dal suo talento e immagine.

L’approdo ad Amici le ha aperto diverse porte nel mondo dello spettacolo e contemporaneamente si è anche affermata suoi social. Ha un profilo Instagram molto attivo dove condivide momenti del suo lavoro e della sua quotidianità privata. E’ una mamma presente e spesso ha pubblicato scatti con la sua bellissima e dolcissima bimba. Lorella vanta anche esperienze come conduttrice, dove si è dimostrata preparata e all’altezza del compito affidatole.

Spesso riceve dai fan i complimenti per la sua bellezza. Ha un corpo statuario, e la gravidanza non sembra aver scalfito la sua forma fisica. Inoltre ha dei lineamenti del viso delicati e uno sguardo intenso. Recentemente si è mostrata diversa. e i fan hanno apprezzato il cambiamento. L’ex volto di Amici ha infatti condiviso uno scatto dove appare con un look decisamente originale, e anche se non è la prima volta che sorprende con un nuovo taglio e colore, in questo caso il cambiamento appare decisamente incisivo. Ecco come si è mostrata.

Lorella Boccia sorprende con una nuova immagine

La nuova immagine di Lorella Boccia ha sorpreso tutti. La conduttrice si è mostrata con i capelli lunghi, scalati dietro e sul viso, e con un colore castano che tende al chiaro con riflessi ramati. Una nuance perfetta per l’estate e che sta benissimo all’ex ballerina. Nel video Lorella mostra fiera il suo nuovo look ed è certa che riceverà il consenso dei fans, che solitamente apprezzano ogni sua scelta.

La scalatura, presente anche sul viso dona all’artista luminosità e leggerezza. Lorella è davvero molto bella e non si può non condividere la sua decisione di cambiare look ad inizio dell’Estate. I capelli lunghi infatti le permettono di essere gestiti meglio e anche legati saranno bellissimi. Lorella sarà sicuramente d’ispirazione a molte sue followers che prenderanno spunto dal suo nuovo taglio e colore.

Niccolò Presta, chi è il marito di Lorella Boccia

Niccolò Presta e Lorella Boccia sono sposati dal 2019 e hanno una bellissima bambina di nome Luce Althea. I due sono molto affiatati e in diverse occasioni sono apparsi insieme sui social. Nicola, figlio del noto manager Lucio Presta, è un imprenditore e produttore tv, ed è impegnato in diversi progetti. Niccolò e Lorella si sono conosciuti dietro le quinte di Ciao Darwin e tra loro è scattata una particolare intesa.

In passato si è parlato di una presunta crisi fra i due vip, ma i rumors sono stati immediatamente smentiti dall’ex ballerina di Amici: “Rispondo qui a una domanda che ultimamente leggo di frequente. Una domanda che riguarda me, mio marito e una presunta separazione. Il motivo per cui non lo vedete deriva dalla sua decisione di non comparire e di non usare più i social ed io ovviamente rispetto la sua scelta. Però tranquilli perché continuerò a rovinare le sue piante inconsapevolmente, mi rifiuterò di fargli i grattini come sempre e senza dubbio renderò le sue giornate perfettamente imperfette”. Ha scritto Lorella sui social.