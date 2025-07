Belen Rodriguez qualche mese fa si è trasferita nel meraviglioso attico che ha acquistato a Milano, una casa davvero bellissima e molto grande, che ha arredato con stile, affidandosi ai migliori esperti di design di interni. Per la show girl è stato un passo molto importante, di cui ha parlato spesso sui social, mostrando non solo i lavori iniziali e il risultato finale, ma anche tutti i dettagli che adora della nuova casa.

La show girl ha vissuto per tantissimi anni in un grande appartamento della capitale lombarda, ma questa volta ha voluto qualcosa di più, facendosi un regalo bellissimo, un attico da mille e una notte.

La casa di Belen Rodriguez a Milano, le foto dei vari spazi

Belen Rodriguez ha mostrato fin da subito il suo nuovo appartamento nel cuore di Milano, una casa in un edificio esclusivo, dotato di palestra, autista e tanti altri confort. La show girl in questo palazzo ha acquistato una casa davvero molto grande, caratterizzata da ampi spazi e grandi finestre.

La casa di Belen Rodriguez è divisa in una grande zona leaving, dove si trovano in ambienti separati il salone, la cucina e la sala da pranzo e una zona notte, dove ci sono le camere da letto di Luna Marì e Santiago, la sua, una grande cabina armadio, i bagni e un angolo beauty. Come si vede dalle immagini la show girl argentina ha optato per un arredamento moderno e minimal, con tanti dettagli di alto design.

La cucina ha una linea moderna, i mobili ricordano un po’ quelli di un tempi, ridisegnati però in chiave minimal, una stanza davvero bellissima. Come lo è tutta la casa, nei bagni la show girl ha optato per il marmo, che rende queste stanze davvero lussuose. Pare proprio, a giudicare dalle varie foto che la Rodriguez condivide della sua casa, che non abbia badato a spese per arredare l’attico. Attivissima sui social, condivide spesso nuovi dettagli della sua dimora, dicendo di esserne davvero innamorata.

Una delle zone più belle della casa è senza dubbio il salone, dove Belen trascorre moltissimo tempo. Questa stanza ha un’ampia vetrata molto chic, dalla quale entra tantissima luce, un divano di design nero, un camino moderno, che contribuisce a rendere l’atmosfera più calda e sopra un grande televisore. A fare la differenza in casa della Rodriguez sono i vari dettagli, dai mobili di design, come il particolare lume sul tavolo da pranzo, alle varie stampe appese in giro per l’appartamento. Anche le stanze da letto sono bellissime, caratterizzate tutte da carta da parati originale ed elegante, quella di Luna Marì, ad esempio è lilla con tante nuvole bianche disegnate, che sembrano fatte a mano.