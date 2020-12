Gaia Zorzi: chi è la sorella di Tommaso del Grande Fratello Vip 5  

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 potrebbe incrociare la sorella Gaia. Non in videomessaggio e neppure dietro il vetro. Ma proprio come concorrente. L’ipotesi non del tutto peregrina starebbe balenando agli autori del reality show, soprattutto dopo il forfait last minute di Ginevra Lamborghini (pare che la famiglia sia contraria, anche se sarebbe stato interessante vederla).

Classe 1998, Gaia Zorzi è la sorella minore dell’influencer milanese che piace tanto alla gente che piace. Divisa tra Inghilterra e Belgio, studia all’estero ma ha già un’esperienza televisiva in curriculum. Si tratta di Cortesie per gli ospiti, al quale ha partecipato proprio con Tommy, sorprendendo per la parlantina e il suo humour anglosassone.

I due vanno molto d’accordo. In particolare, al contrario del fratello, Gaia è fidanzata e convive da tempo con Victor Gerberding, sul quale purtroppo non vi sono molte informazioni. Tommaso comunque apprezza molto il cognato, a tal punto di averle detto nel corso di una puntata di tenerselo stretto e di sposarlo. Anche la madre Armanda Frassinetti ha dato il suo benestare.

Di lei Tommaso ha detto:

“Sono sei anni che non viviamo insieme, abbiamo fatto entrambi l’università all’estero. È però una delle persone nelle braccia delle quali mi sentirò sempre a casa”

Gaia Zorzi si occupa molto di volontariato, occupandosi di progetti che le stanno particolarmente a cuore, quindi non è detto che alla fine possa entrare nel programma di Canale 5. Su Instagram conta più di 64mila follower.

Negli ultimi giorni Tommaso è tuttavia nell’occhio del ciclone. Con motivazioni piuttosto deboli ha deciso di nominare la sua migliore amica nella casa, ovvero Stefania Orlando. La diretta interessata ha preso malissimo la notizia (a comunicargliela Tommaso stesso), con Zorzi che ha fatto mea culpa e ha detto più volte di voler uscire dalla trasmissione.

Foto: Instagram Gaia Zorzi