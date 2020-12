Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini: i veri motivi della lite  

Negli scorsi giorni, Alfonso Signorini, ospite di ‘Casa Chi’, ha svelato, per la prima volta, i retroscena inediti della lite tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini che, dopo uno scontro social di qualche mese fa, si sono ritrovati a condividere l’esperienza nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. Il giornalista, in diretta sul proprio Instagram della rivista Mondadori, ha spiegato le ragioni dell’antipatia tra i due influencer:

“La vera ragione per cui i due hanno litigato non è ancora venuta fuori e secondo me prestissimo la tireranno fuori, perché è ben più grave il motivo. Se avete notato, Tommaso non sopporta Sonia, si tengono ben lontani. Anzi, lui l’ha detto apertamente, ‘quella proprio non la reggo’. Ma non è che tutto nasce dal fatto che in una sfilata la Lorenzini non l’abbia salutato, non è certo quello. Adesso staremo a vedere se la tireranno fuori questa cosa, perché se non lo faranno loro, lo faremo noi”.

Solo pochi giorni fa, i due gieffini hanno temporaneamente sotterrato l’ascia di guerra (“Lei è entrata qui con un copione. L’ho vista due volte nella mia vita e una volta ho fatto delle storie ironiche su Instagram su di lei”) per una pacifica convivenza. Tommy ha abbracciato la neo compagna d’avventura dopo le relative scuse: “Lei è la mia nuova Franceska Pepe, dacci due puntate. Voglio chiedere scusa a Sonia se si è sentita offesa dalle mie parole”.

Foto | Ufficio Stampa