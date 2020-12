Nemmeno l’atmosfera natalizia riesce a rasserenare i rapporti fra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Nella puntata odierna di Uomini e Donne le due protagoniste delle tante vicende accadute all’interno del programma tornano a punzecchiarsi. Voi penserete che non è una novità, questa volta però lo scontro si è trasformato nell’ennesimo ring in cui entrambe hanno cercato di far prevalere le loro ragioni di un astio che prosegue da oltre 5 anni. Gemma è infastidita dalle continue interruzioni dell’opinionista quando lei prova ad esporsi.

La dama si lamenta: “Deve sempre entrare a gamba tesa sulle mie emozioni, perché mi deve sempre ridicolizzare così” ed evidentemente stufa dei continui litigi si alza ricordando a Tina il gavettone che subì da lei un anno e mezzo fa (la puntata di Uomini e Donne è quella del 15 maggio 2019). Davanti ai suoi occhi le mostra una bottiglietta d’acqua intimandole di rovesciarla addosso a lei “Hai bisogno che ti schiarisca le idee?“.

La Cipollari a quel punto manco a dirlo si arrabbia e diventa una furia: “Non ti azzardare perché oggi faccio una strage. Perché non vai a giocare con i tuoi presunti amanti!“. Ormai aizzato lo scontro, l’opinionista esce dallo studio per preparare la nuova vendetta e arriva persino a smontare un distributore d’acqua levandogli il contenitore, portarlo in studio e sfidare Gemma a colpi di gavettone. La scena del duello ‘bagnato’ in men che non si dica è diventato virale, ma l’improvvisata arriva sul finale.

Mentre al centro della scena Armando Incarnato parla delle sue vicende, Tina irrompe all’improvviso rovesciando l’acqua addosso a Gemma sorprendendo persino Maria de Filippi che non è riuscita a vedere in tempo l’opinionista “Me ne sono accorta proprio alla fine“.