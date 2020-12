Matrimonio Stefania Orlando: Samantha De Grenet non è stata invitata (video)  

Nelle scorse ore, Samantha De Grenet, entrata da poco nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, si è confrontata a lungo con Stefania Orlando, rea di non averla invitata al suo matrimonio.

De Grenet: “Non mi permetterei mai di fare qualcosa che possa ferire una donna che io rispetto. Io e te non siamo amiche, sono stata l’unica a non essere stata invitata al tuo matrimonio. Hai invitato tutte e a me no. Noi non siamo grandi amiche, però io ti rispetto”.

Orlando: “No non sei stata l’unica. Neanche tu mi hai invitata al tuo”.

Le nozze tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi, celebrate lo scorso 1 luglio 2019 sulla spiaggia di Maccarese, ha visto la partecipazione eccezionale di tante personalità del mondo dello spettacolo: da Adriana Volpe all’ex gieffina Matilde Brandi, da Monica Setta ad Angela Melillo passando per Patrizia Pellegrino, Antonella Elia, Manila Nazzaro, Fanny Cadeo, Rita Dalla Chiesa, Milena Miconi.

Durante una recente intervista a ‘Casa Chi’, Alfonso Signorini ha confermato l’ipotesi che tra le due donne alfa della casa esistano delle vecchie ruggini che potrebbero tornare a galla con la convivenza forzata. Una suggestione confermata anche dal marito di Stefania, Simone Gianlorenzi: “Sto con Stefania da 13 anni e Samantha l’avremmo incontrata due o tre volte. Non si frequentano, né si vanno a genio l’una con l’altra. Ho visto che Samantha è entrata molto ben preparata. Ha seguito la trasmissione, conosce bene le dinamiche, è entrata e ha saputo mettere il dito nei punti giusti. Anche tra Stefania e Tommaso o tra Stefania e Maria Teresa qualcosa si è smosso anche per questo. Credo sia entrata anche come paladina dell’eliminazione di Matilde Brandi, essendo loro molto amiche. Credo intenda vendicare Matilde”.

Ci sarà finalmente la resa dei conti?

Foto | Ufficio Stampa