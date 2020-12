Pierpaolo Pretelli ripensa ad Ariadna Romero? (video)  

L’incontro di lunedì con Ariadna Romero ha turbato profondamente Pierpaolo Pretelli che, rinchiuso nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, sta cercando di mettere a fuoco la natura dei propri sentimenti verso la mamma di suo figlio Leonardo. Andrea Zelletta, Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò, ad oggi, sono convinti che l’affetto tra i due ex fidanzati non sia scomparso e che ci siano i presupposti per ricostruire le solide basi di un rapporto destinato a durare nel tempo (Qui, il video):

“Ho trovato una persona che tiene a me. E’ stata molto carina anche quando abbiamo fatto la videochiamata qualche tempo fa, è stato strano, insolito rispetto agli ultimi tempi. Lei mi conosce benissimo. Il fatto che, in questi tempi, tra alti e bassi, ha un ricordo diverso dal Pierpaolo che ha conosciuto. Stando qua, le ho rispolverato la parola. Ha visto quello che sono”.

L’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ ha confessato, inoltre, che, appena un anno fa, ha cercato di riconquistare la compagna:

“Mi ha fatto strapiacere che è venuta. Sai cosa mi passa per la mente? Le foto, i momenti belli con il bambino. Da quando sono entrato qua, l’unica cosa che, oggi, mi rende triste è il fallimento familiare. Il fatto che non sia riuscito a portare avanti quello che avevo creato, a mantenere l’unione. Il mio mood è ‘Mai dire mai’. Poi le cose cambiano. Non so se quello che è dentro è razionale, lucido. E’ la seconda volta che mi capita in un anno e mezzo. Vuol dire che non c’è mai stato uno stacco”.