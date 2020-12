Ginevra Lamborghini: “Scivolate di cattivo gusto”  

Nelle scorse ore, Ginevra Lamborghini, sorella minore di Elettra, sui propri social ufficiali, ha postato un messaggio che, il popolo del web, ha letto come una vera e propria frecciatina nei confronti di Alfonso Signorini che, nei giorni scorsi, ha ufficializzato la sua esclusione dal ‘Grande Fratello Vip 5’. Ecco il testo del post:

“Mi stupisce sentir parlare di mie “presunte pretese” ma mi stupisce ancor di più la lacuna di professionalità perché, nel mio piccolo, mi è sempre stato insegnato che gli annunci ufficiali si fanno quando c’è consenso da ambo le parti. Parlare di me liberi da alcuna “presunta pretesa” beh lo state già facendo… peccato per le scivolate di cattivo gusto”.

Il conduttore del reality di Canale 5, negli scorsi giorni, aveva spiegato, la propria versione dei fatti, durante una diretta, all’interno di ‘Casa Chi’:

“Lei pretendeva a livello contrattuale che una volta entrata nella casa noi non potessimo parlare né di sua sorella Elettra, con cui non va d’accordo, né della sua famiglia. E allora di che parliamo, scusa? Entri in casa perché sei Ginevra Lamborghini, mica perché sei Ginevra Rossi. Se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la storica famiglia da cui provieni, di che parliamo della tua linea di moda? Ma mica sei Donatella Versace amore. E quindi niente, stai a casa ed arrivederci: me ne faccio una ragione, ci sono altri problemi nella vita”

A cui è seguita anche la replica della giovane ereditiera: “Balle su di me, che gran fantasia! Ma se dovete dirle ditele bene, vi devo spiegare io come si dicono le balle a voi che siete così bravi? Non credo. Un leone non si cura dell’opinione di una pecora”.

Chi metterà la parola fine a questo estenuante botta e risposta?