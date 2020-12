Guenda Goria difende Maria Teresa Ruta: “Merita carezze e sostegno”  

by @sebastianocascone

Nelle scorse ore, Guenda Goria, sui propri social, ha rivolto un dolce pensiero alla mamma Maria Teresa Ruta che, in queste ore, è vittima di una serie di attacchi da parte dei suoi compagni d’avventura.

“Sono senza parole per come stanno trattando mia madre. E’ una donna di cuore che si prodiga sempre per tutti. Merita carezze e sostegno. Forza mamma! spero ti arrivi il mio abbraccio che viene dal cuore”.

Nelle scorse ore, il popolo dei social, con tanto di video, ha chiesto la squalifica di Filippo Nardi (coniando l’hashtag #fuorinardi, trend topic su Twitter per moltissime ore) per alcune frasi sessiste nei confronti della conduttrice.

Filippo: "Ieri era da farlo alla Ruta. Immagina in televisione, la Ruta, mito della tv, col tea-bag.."

“Quanto mi pagate se ‘teabaggo’ la Ruta” ha detto il Conte davanti ai suoi compagni d’avventura. Il Teabagging è un termine gergale per indicare la pratica sessuale in cui un uomo inserisce il proprio scroto nella bocca del suo partner sessuale, per dare e riceverne piacere, oppure lo struscia sulla faccia o sulla testa di un’altra persona a scopo dileggiativo.

Qualche minuto dopo, il gieffino ha rincarato la dose: “Se fosse l’ultima donna sulla faccia della Terra ci farei una sveltina, metterei solo la punta”.

Filippo Nardi: "Maria Teresa è borderline, (soffre di) psicosi a momenti"#gfvip pic.twitter.com/xyAIgYZyCP — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) December 15, 2020

Già, qualche giorno fa, il concorrente si era lasciato andare ad esternazioni piuttosto discutibili sulla sua compagna d’avventura: “Maria Teresa è borderline, soffre di psicosi a momenti”. Quali provvedimenti prenderà il Grande Fratello nei confronti di Nardi dopo le ripetute uscite infelici di questi ultimi giorni?