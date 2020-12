Francesco Monte: “Capodanno al Grande Fratello Vip 5? Non scarterei l’ipotesi di cantare nella casa” (video)  

Francesco Monte, ospite, ieri 16 dicembre 2020, di ‘Casa Chi’, ha raccontato di essere al settimo cielo per il successo di ‘Andiamo avanti’ arrivato alla semifinale di ‘Sanremo Giovani’. Al momento, il giovane interprete non parteciperebbe ad un nuovo programma televisivo proseguendo la propria strada nel mondo della discografia:

“E’ un pensiero che non mi sono fatto. Ad oggi sono concentrato totalmente sulla musica. Sto continuando il progetto della scrittura del disco. Sto collaborando con tanta gente interessante e autori giovani. Non ho posto il pensiero di ritornare in un programma televisivo al di fuori di quello che ho fatto che è stato Tale e quale show. […] Se me lo proponessero non scarterei l’ipotesi di andare a Capodanno a cantare nella casa del Grande Fratello Vip. Sto andando nella qualità e nella professione che sto cercando di prendere a pieno. Li mostrerei la mia voce e la mia musica”.

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, in questi anni, ha scelto di prendere le distanze dal gossip per inseguire il sogno del canto:

“Ho sempre avuto questo atteggiamento fin da quando ho iniziato con Uomini e Donne. Io con il gossip e con il raccontare la mia vita privata non sono andato tanto a braccetto. Tante cose si sono raccontate per via delle mie storie pubbliche con donne famose. Ho mantenuto sempre una certa intimità”.

L’ex gieffino ha scelto la preferita di questa edizione del reality di Canale 5: “Stefania Orlando. E’ una persona molto diretta, che non ha peli sulla lingua. Mi piace. E’ spontanea. Faccio il tifo anche per Filippo Nardi”