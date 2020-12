Tommaso Zorzi, la mamma Armanda Frassinetti: “La nomination a Stefania Orlando? Scivolone di cui si è già pentito” (video)  

Armanda Frassinetti, la mamma di Tommaso Zorzi, intervistata, per la prima volta, da ‘Casa Chi’, ha fatto un primo bilancio dell’esperienza del figlio nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. La donna ha commentato l’inaspettata nomination della scorsa settimana verso la migliore amica, Stefania Orlando:

“Una delle caratteristiche di Tommaso è sicuramente la velocità di reazione, sia nei gesti che nelle parole. Il suggerimento che gli do spessissimo è di riflettere, di pensare prima di fare le cose o di dirle. Questo è stato uno scivolone di cui lui si è già pentito. Stefania è una donna estremamente intelligente, avanti, è oltre. Considero il loro rapporto davvero profondo, sincero. Stefania per Tommaso resta un porto sicuro, è la persona a cui riferirsi quando c’è qualsiasi problema. Dopo 90 giorni, uno scivolone ci può stare. Lei è una donna adulta, lui un giovane adulto. E credo che questo sia un plus. Ha imparato molto”.

La madre dell’influencer non ostacolerebbe la figlia Gaia se, il prossimo anno, decidesse di prendere parte al reality di Canale 5, in qualità di concorrente:

“Io direi che deve decidere Gaia. Ha tutti gli strumenti. E’ una giovane donna molto autonoma. Quindi credo che dipenda da lei”.

Il primo Natale senza Tommaso

Per Tommy e la sua famiglia, quest’anno, sarà un Natale diverso:

“Mi è dispiaciuto. Quest’anno sarà un Natale particolare per tutti. Eravamo abituati a festeggiare la vigilia di Natale con gli amici, era una festa tra giovani. C’erano dei giochi, delle sorprese. Mi mancherà lui ed il fatto che non ci sarà più questa festa. Saremo io, Gaia. Non credo che riusciremo a vedere altre persone. E’ un anno un po’ particolare. Sono mancate le nonne. Io sono contenta che Tommy abbia scelto la cosa che a lui fa più piacere. Questo è il suo momento, il suo spazio. Deve sentirsi libero di fare quello che lo fa star meglio. Noi lo sosteremo in qualsiasi sua decisione”.