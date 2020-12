Selvaggia Roma: “Un amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Ne sarei felice” (video)  

by @sebastianocascone

Selvaggia Roma, oggi, mercoledì 16 dicembre 2020, nel corso di una lunga diretta su Instagram, ha risposto alle tante curiosità dei fan sulla sua esperienza all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. L’ex gieffina non ha speso parole tenere nei confronti di Elisabetta Gregoraci, rea, a suo dire, di aver ostacolato Pierpaolo Pretelli durante il percorso nel loft di Cinecittà:

“Ben volentieri se succedesse una cosa del genere, perché no. A differenza di Elisabetta che ha giocato e continua a giocare anche fuori dalla casa. Interviene, va dentro, gli rompe i coglioni. Non ti far più vedere, stai nel tuo, basta. Fallo vivere no?”

Diverso il tenore delle parole nei confronti di Tommaso Zorzi con cui ha legato tantissimo durante le settimane di permanenza al GF Vip:

“Per me è una persona molto speciale, carinissimo, di un’umiltà estrema. Durante il percorso ha dovuto gestire un po’ il suo comportamento. Però è bello così. Al Grande Fratello uno deve lavorare sui propri difetti, cerca di cogliere quelle sensazioni che le altre persone raccontano di noi all’interno della casa. Eravamo un po’ un fratello ed una sorellina, ci facevamo i dispetti, c’era il mood della mattina, facevamo delle chiacchiere nel pomeriggio. C’era una bella sintonia”.

L’ex protagonista di ‘Temptation Island’, infine, sogna una love story tra l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ e Giulia Salemi:

Croc e Sel madrina e padrino dei Prelemi #Prelemi pic.twitter.com/ZQwOACVXNG — •A N N A• 🌻 (@hiitsjustrealme) December 16, 2020

“Ne sarei felice perché sarebbe un amore. Una cosa molto pulita. Da un’amicizia potrebbe venire qualcosa di più. Le ho notate queste cose. Mi sono piaciute”.