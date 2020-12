A Uomini e Donne una sorpresa per Riccardo Guarnieri…ma dal passato! Rispunta Ida Platano, la sua storica ex fidanzata che, dopo mesi di assenza dalla rottura dei rapporti con il cavaliere – tornato da qualche mese nello studio del programma di Maria de Filippi – ha pensato bene di rifarsi viva per riconsegnare all’uomo un regalo a suo tempo importante. In studio entra una piccola scatola. Viene seguita da una lettera letta da Maria de Filippi, scelta voluta fortemente da Ida perché non vuole che la legga Riccardo:

Carissimo Riccardo Maria Guarnieri, considerando che alcuni miei regali fatti non sono stati volutamente aperti ed altri accettati ma poi restituiti, mi portano alla conclusione che è giunto il momento di restituirti l’anello. Tranquillo, la mia vita continua, fine! Ida Platano.

Riccardo mentre ascolta la lettera capisce subito chi l’ha scritta ancor prima che la conduttrice legga la firma. Tina Cipollari e Gianni Sperti accusano subito l’ex fidanzata del cavaliere di voler solo apparire: “Una donna che non vuole più mostrarsi in tv e far perdere le sue tracce chiede di leggere una lettera pubblicamente? Tutto questo è ridicolo“. Il cavaliere afferma che l’anello di fidanzamento è passato più tempo dentro la scatola che non al dito:

Ho sempre accusato colpi, questa cosa invece mi ha dato molto fastidio quello che è successo perché è andato tutto molto diversamente. Secondo me lei non vuole apparire perché cadrebbe il personaggio. Lei è diventata un personaggio anche grazie a quello che ho detto su quella donna. E non ho mai ricevuto.

Riccardo Guarnieri risponde a Ida Platano: “Ho fatto dei sacrifici per una donna che non ha mai apprezzato nulla”

Gemma Galgani, da sempre amica di Ida Platano, interviene a gamba tesa per difendere la donna: “Non è esatto quello che dici. Tu non puoi dire questo” Riccardo Guarnieri: “Tu sai solamente una versione, sei di parte” e viene sostenuto anche da Tina che dice: “A Ida dà fastidio che Riccardo sia tornato in televisione”