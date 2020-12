Stefania Orlando, il marito Simone Gianlorenzi: “Samantha De Grenet? Credo intenda vendicare Matilde Brandi”  

Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, intervistato dai colleghi di Fanpage.it, ha commentato alcuni accadimenti avvenuti nelle ultime puntate del ‘Grande Fratello Vip 5’. Il musicista ha cercato di trovare una spiegazione alla nomination di Tommaso Zorzi nei confronti della moglie. I due amici, per qualche giorno, non si sono rivolti la parola fino al chiarimento di oggi pomeriggio:

“È vero ma, se dobbiamo pensare allo show, mi sembra che Tommaso abbia perso un po’ di consensi e che ne abbia acquistati Stefania. Quindi, a che pro? Contro se stesso? Mi sembra strano. Penso sia semplicemente uno scivolone e ci sta. Sono entrato nella Casa del GF tre volte e la sensazione è quella di stare h24 in uno studio televisivo, non in una casa. Stare sotto i riflettori per tanto tempo, con luci e telecamere puntate, non è facile mantenere la lucidità. Ricordiamoci sempre che dall’altra parte c’è un corpo autorale che fa il lavoro di far emergere determinate dinamiche”.

Il chitarrista, infine, ha provato a sviscerare i possibili motivi di frizione tra Stefania e la new entry, Samantha De Grenet. Anche Alfonso Signorini ha fatto riferimento ad alcune ruggini del passato che potrebbero venire a galla nei prossimi giorni:

“Sto con Stefania da 13 anni e Samantha l’avremmo incontrata due o tre volte. Non si frequentano, né si vanno a genio l’una con l’altra. Ho visto che Samantha è entrata molto ben preparata. Ha seguito la trasmissione, conosce bene le dinamiche, è entrata e ha saputo mettere il dito nei punti giusti. Anche tra Stefania e Tommaso o tra Stefania e Maria Teresa qualcosa si è smosso anche per questo. Credo sia entrata anche come paladina dell’eliminazione di Matilde Brandi, essendo loro molto amiche. Credo intenda vendicare Matilde”.