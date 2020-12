Selvaggia Roma interessata ad Andrea Zelletta? La rivelazione (video)  

Ospite, ieri di ‘Casa Chi’, sull’account Instagram del magazine diretto da Alfonso Signorini, Selvaggia Roma ha fatto un primo bilancio della sua esperienza nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’:

“Non pensavo di aver avuto un buon riscontro e invece sono piaciuta per la mia spontaneità e per il mio essere diretta. […] Ho notato molto spesso tra i concorrenti, specialmente Dayane che agivano giocando e io automaticamente sono stata me stessa, non sono riuscita a giocare come hanno fatto gli altri, non ho mai usato tattiche”.

L’ex protagonista di ‘Temtpation Island’ ha fatto anche una confessione inedita su uno dei suoi compagni d’avventura che coinvolge la sfera privata:

“Se dici che sai già la risposta allora fai tu questo nome. Dì pure chi avevo puntato secondo le tue fonti. Dici che è fidanzato? Ma allora stai già dicendo tu il nome. C’è un solo fidanzato nel programma. No, non è Oppini, non c’era più dentro. Ok, dai è Andrea Zelletta, mi ci trovavo molto bene, ma io rispetto i rapporti. Diciamo che se non fosse stato fidanzato un pensierino ce l’avrei fatto, questo sì. Però siete proprio dei bast**di”.

L’ex gieffina, tornata da qualche giorno sui social, ha rivolto un dolce pensiero ai suoi amici: “Sembrerà stupido ma non riesco a dormire, abituata a vedere i miei compagni di avventura. Mi mancano troppo, mi manca Giuli da morire. Mi manca fare i dispetti al mio Tommy, mi manca Mery T. Mancate. Nostalgia…grande nostalgia di voi”.