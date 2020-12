Grande Fratello Vip 5: la pace tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi (video)  

Dopo due giorni di allontanamento, oggi, mercoledì 16 dicembre 2020, all’interno del ‘Grande Fratello Vip 5’, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi si sono ritrovati in giardino per siglare la pace. I due amici, a cuore aperto, si sono confessati i rispettivi sentimenti prima di sciogliersi in un lungo e caloroso abbraccio.

Ecco il video del chiarimento tra i due concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. Tommy ha confessato candidamente di aver provato una sorta di gelosia nei confronti della Orlando che, in questi giorni, ha voluto coltivare anche altri rapporti in casa:

Zorzi: “Per me qua dentro sei la persona più importante, andato via Francesco sei tu. Veramente. Io ho avuto paura a un certo punto che, non lo so, tu avessi avuto qualcosa con me. Forse anche dovuto alla gelosia. Nell’ultimo periodo forse tu hai avuto maggiori rapporti con gli altri e allora boh. Dopo che poi tu mi hai detto quella cosa ho avuto qualche dubbio”.

Orlando: “Io non voglio che tu pensi assolutamente che ci possa essere qualcosa o qualcuno che possa allontanarci. Io te l’ho sempre detto. Per me sei sempre al primo posto. Ti voglio bene, davvero. Tu devi dirmi tutto se c’è qualcosa che non va”.

E' tornato il sereno. "Tu per me sei sempre al primo posto"#GFVIP pic.twitter.com/yQ0bYBAZvH — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 16, 2020

Durante l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, l’influencer aveva nominato la conduttrice spiazzando tutti. Dopo la tempesta delle ultime ore, è tornato finalmente il sereno tra la presentatrice e l’ex protagonista di ‘Riccanza’. Durerà fino alla fine del gioco?