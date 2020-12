Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini: “Nessun ripescaggio. Al posto di Ginevra Lamborghini non entra nessuno” (video)  

Ospite di ‘Casa Chi’, Alfonso Signorini, padrone di casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha commentato alcune notizie (vere o presunte) che riguardano il reality di Canale 5. Il giornalista, innanzitutto, ha escluso un ipotetico ripescaggio richiesto, a gran voce, dal popolo del web:

“Non ci sarà nessun tipo di ripescaggio, è una fake news. Non sono previsti e non sono mai stati presi in considerazione, sono quelle che fake news che abbondano nel mondo social del Grande Fratello ma che non hanno nessun fondamento di verità. Il Grande Fratello va in onda due volte a settimana e più di questo a un programma non si possa chiedere, quindi un allungamento lo escluderei a priori. […] Al posto della Lamborghini non entra nessuno, invece di entrare in 5 entreranno in 4. Sia la Salemi che Malgioglio non stanno dando il massimo, dovrebbero spogliarsi di questi paletti”.

Le dinamiche delle new entry

Il direttore del magazine Mondadori, inoltre, ha confessato che le tre new entry nella casa del ‘Grande Fratello VIp 5’ Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini, sono riuscite nell’ardua impresa di movimentare le dinamiche della casa sparigliando le carte:

“Ci sarà il mood natalizio ma non ha contagiato così tanto i concorrenti, vista la sfuriata di Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Ne vedremo delle belle anche con la De Grenet perché tra la Orlando e Samantha ci sono delle ruggini. L’arrivo dei nuovi concorrenti ha azzerato tutte le dinamiche. Filippo Nardi ad esempio ha mostrato interesse per Dayane Mello che ha invece costruito una bella storia d’amore con Rosalinda, che l’ha spiazzata e si è sentita abbandonata. Dayane è una persona molto libera non è bipolare. Tommaso mi ha spiazzato con la nomination a Stefania però è entrato nel mood nel Grande Fratello, secondo me lo ha fatto per voglia di stupire, per spiazzare, per mettersi al centro dell’attenzione”.