Pierpaolo Pretelli, l’ex fidanzata Ariadna Romero: “Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci”  

Qualche ora fa, Ariadna Romero, ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli del ‘Grande Fratello Vip 5’ e mamma di suo figlio Leonardo, ha pubblicato, sul proprio account Instagram, una Stories con un retroscena inedito: la modella cubana ed Elisabetta Gregoraci si sono sentite fuori dal reality di Canale 5 in nome del grande affetto che provano reciprocamente per l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’:

“Sono stata tentata di pubblicare uno screen ma per privacy ho preferito non farlo. Mi ha scritto Elisabetta. Non era dovuto ne molto meno scontato. E’ stato un momento meraviglioso di complicità fra donne, quella famosa ‘solidarietà femminile’ di cui tutti parlano ma pochissime mettono in pratica. È stata di una carineria e una dolcezza disarmante, e non davanti alle telecamere, ma scambiando messaggi privati con una ragazza che lei non ha mai visto. Messaggi veri perché sono solo nostri, senza dimostrare niente a nessuno. Inutile continuare a parlare, un piccolo gesto che può dire tanto sulla persona che è Elisabetta mi sei piaciuta subito, e devo dire che ci ho visto bene”.

Le parole di affetto verso Pierpaolo

Appena qualche giorno fa, ospite di ‘Live non è la d’Urso’, l’attrice aveva speso parole di stima e supporto morale nei confronti dell’ex e della conduttrice di ‘Battiti Live’:

“Non ho mai parlato perché mi sento fuori luogo in questa situazione, con lui è stata una storia bellissima, ci siamo amati alla follia ma ormai è finita da più di due anni. In Elisabetta vedo una donna e una mamma. All’inizio l’ho visto molto molto preso, ho sognato un po’ con loro, ho fatto il tifo per loro, nelle ultime settimane l’ho visto un po’ staccato. Elisabetta la difendo a spada tratta, la capisco: lei ha un figlio fuori, il fatto che abbia frenato vuol dire che la sua priorità era proteggere qualcosa fuori”.