E’ passato poco più di un mese dalla scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, dal momento in cui il giovane hair stylist ha lasciato il programma di Maria De Filippi mano nella mano con Cristina. Adesso, però, sarebbero arrivate brutte notizie su quella che è una delle coppie che più ha appassionato i telespettatori. Cosa sta accadendo?

Avevamo visto i neo fidanzati più affiatati che mai, entrambi condividevano spesso immagini romantiche in cui si riprendevano nel loro quotidiano e adesso potrebbe essere cambiato tutto. La notizia che non è piaciuta ai fan è diventata in poco tempo virale e sarebbero arrivate anche le prime spiegazioni a riguardo.

Gianmarco e Cristina, cosa sta accadendo davvero tra loro

A “lanciare la bomba” è stato Alessandro Rosica, l’investigatore social non ha mai creduto nella coppia e ha condiviso una segnalazione che gli è arrivata in cui si vede Gianmarco Steri da solo in vacanza a Marbella, in quella che l’esperto di gossip ha chiamato “vacanza da single”. E’ iniziata poi a circolare la voce che l’hair stylist ci avrebbe provato con una ragazza, cosa che dimostrerebbe che potrebbe esserci maretta tra i due.

Se al momento da parte dei diretti interessati non sarebbe arrivata alcuna conferma o smentita, ulteriori indiscrezioni sono iniziate a circolare sulla coppia. Deianira Marzano ha condiviso alcune segnalazioni, in una a parlare sarebbe un’amica della coppia, secondo cui Cristina non risponderebbe più alle chiamate di Gianmarco dopo che sono iniziate a circolare voci di questo presunto tradimento. L’esperta di gossip ha poi aggiunto un personale commento, dicendo che forse l’ex corteggiatrice avrebbe trovato il pretesto per lasciarlo.

Ad aggiungere un altro tassello a quest’intricata storia è stato Amedeo Venza che ha condiviso un messaggio in cui dice che tra Gianmarco e Cristina sarebbe tutto ok, semplicemente lui non vorrebbe avere pressioni di alcun tipo, motivo per cui non sarebbero fidanzati ufficialmente ma si starebbero solo conoscendo. In merito alle voci di una futura convivenza tra i due, di cui si era iniziato a parlare poco dopo la scelta, Venza ha spiegato che sarebbe stato l’hair stylist a frenare perché vorrebbe conoscere meglio Cristina.

Insomma, sulla coppia nata a Uomini e Donne, starebbero circolando diverse voci, alcune parlano di rottura, altre di tradimenti e altre ancora di fraintendimenti. Fino a qualche giorno fa Gianmarco e Cristina sembravano essere molto affiatati, erano stati avvistati anche assieme in giro per le strade di Napoli. Resta, dunque, da capire cosa sia successo – ammesso che sia accaduto davvero qualcosa – e se quindi stanno assieme o se è davvero finita. Per saperlo dovremo attendere qualche dichiarazione di uno dei diretti interessati o magari di entrambi.