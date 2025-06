Riccardo Guarnieri delude le aspettative dei fan che lo volevano rivedere nel parterre del Trono Over: cosa succede

L’ultima stagione di Uomini e Donne è arrivata alla fine con il consueto successo che caratterizza il celebre dating show. Un successo di cui il merito non va solo alla sua colonna portante, Maria De Filippi o agli opinionisti storici, Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma anche alle storie che in tutti questi anni hanno appassionato il pubblico.

Nonostante oggi ci siano nuovi scenari nei parterre del Trono Over, i fan non hanno dimenticato i protagonisti delle storie passate. Una in particolare ha tenuto con il fiato sospeso per più di un anno ed è quella, decisamente turbolenta, tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

L’ex coppia ha attraversato momenti di grande tensione, tra tira e molla, discussioni, lettere strappalacrime per poi arrivare all’addio definitivo. Questo però non ha escluso Ida e Riccardo dal programma, anzi: entrambi hanno continuato il loro percorso su strade separate, alla ricerca di nuove possibili anime gemelle che, alla luce degli eventi successivi, non si sono però mai concretizzate. Almeno non davanti alle telecamere.

L’amore ritrovato

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno segnato parte della storia di Uomini e Donne e nonostante il loro percorso all’interno dello show non abbia raggiunto la meta, che è quella di trovare l’amore vero, i due ad oggi non fanno più parte del cast.

In attesa della nuova stagione che tornerà puntualmente a settembre, i fan si chiedono se gli ex innamorati faranno ritorno nei rispettivi parterre per tentare ancora una volta la ricerca della persona giusta con cui iniziare una relazione nella vita reale. Se Ida, dopo la delusione del suo trono incompiuto dell’anno scorso, per la recente stagione ha deciso di brillare per assenza, su Riccardo i fan speravano almeno in un ritorno in autunno, ma le ultime indiscrezioni non lasciano grandi speranze.

Riccardo Guarnieri dopo la chiusura con Ida, com’è noto, iniziò una storia d’amore con Roberta Di Padua (che oggi è fidanzata con l’ex cavaliere Alessandro Vicinanza, tra l’altro ex fidanzato della stessa Ida Platano), finita dopo qualche mese. Ma non sono solo Ida e Roberta le ex note dell’ ex operaio pugliese. In realtà c’è un’altra ex che non ha niente a che fare con la Tv, che però non è passata inosservata nel mondo dei social e il suo nome è Gabriella. Si tratta di una giovane studentessa universitaria di Taranto, la stessa città di Riccardo. La ragazza, che sarebbe di 15 anni più giovane, studia Economia e Gestione Aziendale.

Ma è giusto chiamarla ancora ex? I due sono usciti allo scoperto nel 2024, poi sarebbe scoppiata la crisi. Ma ad oggi le cose sarebbero cambiate. Secondo gli ultimi aggiornamenti, c’è un motivo preciso per cui Riccardo Guarnieri non tornerà a Uomini e Donne e i fan dovranno farsene una ragione: Nessun ritorno a settembre per Riccardo ex storico di Ida la donna che ha mostrato (solo la mano in pratica) è la sua ex con la quale è tornato, ovvero Gabriella. Dopo una fine di relazione turbolenta e l’inizio di un’altra, per lui è tornato il sereno. Si legge in una storia di Lorenzo Pugnaloni. Più chiaro di così?