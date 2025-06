Quest’ultima settimana di giugno e ancor di più i giorni che chiuderanno il mese, sono tutt’altro che positivi per diversi segni zodiacali. Per i più sfortunati ci sono una serie di avversità da combattere, da quelle amorose fino a quelle lavorative, l’allerta massima e gli astri suggeriscono di prestare una certa attenzione.

Se alcuni segni hanno potuto beneficiare del favore delle stelle in questo finale di giugno, per altri non è stato così e si troveranno a dover fare i conti con una seri di difficoltà, che saranno alquanto struggenti.

Oroscopo di fine giugno, il segno più sfortunato di tutti

Mentre i nati sotto il segno della Vergine potranno beneficiare di un periodo sereno e benevolo, non si può dire altrettanto degli Acquario, che si trovano a dover affrontare un momento assai complesso. Sono praticamente gli ultimi in classifica in materia di oroscopo, già dall’inizio di quest’ultima settimana hanno dovuto affrontare alcune difficoltà lavorative che si acuiranno negli ultimi giorni, diventando motivo di attrito e liti, cose che porterà un certo nervosismo diffuso. Il consiglio è quello di non lasciarsi trasportare dall’ansia e cercare di mantenere il più possibile la calma. Situazione maggiormente positiva dal punto di vista dell’amore, dove chi vive una storia stabile, avrà anche momenti piacevoli.

Il segno più fortunato di questi ultimi giorni di giugno è la Vergine, che ha vissuto momenti di forte energia e ha ricevuto diverse opportunità. I nati sotto il segno del Toro, invece, si troveranno a vivere un momento di alti e bassi, lavorativamente parlando non sono mancati spiacevoli imprevisti e il suggerimento è quello di pazientare, evitando di prendere decisioni affrettate. Il Leone si troverà a vivere una fase di rinascita e sarà pronto a esplorare nuove opportunità.

Il segno dell’Ariete, invece, ha vissuto momenti molto produttivi, ma dovrà prestare attenzione a non disperdere troppe energie. Giornate positive anche per il Sagittario, che finalmente può “tirare i remi in barca” dopo tante difficoltà e dopo un periodo burrascoso. Il Cancro sarà centrato sul suo futuro e concentrerà tutte le sue energie per raggiungere gli obiettivi che si è prefissato.

Anche per la Bilancia questo finale di mese sarà positivo, sta vivendo un momento favorevole dal punto di vista delle finanze e di questo non potrà far altro che rallegrarsene. I Pesci dovranno prendere importanti decisioni e la cosa li terrà un po’ in ansia, potrebbero aver bisogno di un supporto emotivo per sentirsi meno soli dinanzi alle sfide che forse dovranno affrontare. Infine i Capricorno saranno pronti a voltare pagina, lasciandosi dietro dolori e dissapori passati, vecchie ferite che hanno portato tanta sofferenza e che per fortuna in questi ultimi giorni di giugno si avvicineranno alla guarigione.