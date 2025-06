La pausa estiva di Uomini e Donne non ha mai rappresentato un vero stop per i fan più accaniti del dating show. Anzi, come ogni anno è proprio tra giugno e settembre che si moltiplicano le indiscrezioni, le ipotesi e i rumors su cosa accadrà nella prossima stagione del fortunato programma di Maria De Filippi.

E questa estate il chiacchiericcio ha un nome e un volto preciso: potrebbe essere proprio una dama del Trono Over la nuova tronista della prossima dizione. Ma di chi si parla, esattamente? L’idea, in apparenza sorprendente, ha in realtà un precedente illustre. Qualche anno fa fu infatti Ida Platano ad aprire questa strada passando dal parterre delle dame alla sedia rossa del Trono Classico. Un passaggio che aveva fatto discutere ma che aveva anche appassionato il pubblico.

Sabrina Zago in pole position?

Tra le ipotesi più accreditate, il nome che circola con più insistenza è quello di Sabrina Zago, una delle dame più commentate delle ultime edizioni. Il suo percorso all’interno del programma non è stato semplice. Relazioni interrotte, delusioni amorose, corteggiatori indecsi o poco convinti. Nonostante gli alti bassi, è indubbio che Sabrina abbia saputo ritagliarsi uno spazio nel cuore del pubblico con la sua autenticità e la capacità di affrontare i momenti difficili con ironia e autocritica.

Secondo voci vicine alla redazione, il ritorno di Sabrina in studio come tronista sarebbe una scelta strategica ben precisa. Un modo per dare nuova linfa al format, pur restando fedeli a un volto amato e già ben conosciuto dal pubblico. Insomma, in redazione si vuole osare, ma non troppo.

L’eventuale trono di Sabrina Zago aprirebbe anche a nuove possibilità sul fronte dei corteggiatori. A differenza delle troniste ventenni che cercano coetanei con fisici scolpiti e poca esperienza, una donna come Sabrina potrebbe attrarre uomini più maturi, magari già padri o professionisti affermati; ma anche uomini più giovani incuriositi da un tipo di femminilità più intensa. Di certo il mix sarebbe perfetto per offrire al pubblico dinamiche più adulte e dialoghi meno prevedibili.

E Gianni Sperti?

Nel frattempo, tra le indiscrezioni più curiose dell’estate c’è anche quella che riguarda Gianni Sperti, storico protagonista del programma. Dopo il “tronetto farsa” assegnato a Tina Cipollari nella scorsa edizione, c’è chi sogna di vedere anche lui alle prese con il ruolo (e con gag ad hoc, non c’è bisogno di dirlo).

Difficile immaginare Gianni alla ricerca dell’amore davanti alle telecamere, ma nulla è escluso quando c’è di mezzo l’ironia di Maria De Filippi. Se c’è qualcuno capace di convincerlo è sicuramente lei.

I ritorni

Sul fronte del Trono Over si preannunciano i soliti ritorni a cominciare da Gemma Galgani, regina indiscussa della scena romantica e dei battibecchi ormai cult con Tina Cipollari. Con lei potrebbero tornare anche Margherita, Agnese, e Arcangelo, che in passato ha infiammato lo studio. Potremmo inoltre rivedere Sebastiano, protagonista di più di un acceso confronto.

Insomma, anche se i riflettori di Uomini e Donne sono momentaneamente spenti, il mondo del più famoso dating show della tv non smette certo di far parlare di sé.