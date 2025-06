Molto spesso le decisioni che prendiamo rivelano molto di noi stessi, su chi siamo e su quali sono le peculiarità del nostro carattere. Questo test psicologico è molto semplice e veloce e potrebbe dirti qualcosa che magari ancora non sai di te stesso. Basterà guardare l’immagine e scegliere chi aiutare, per scoprire cosa svela la risposta.

L’immagine, logicamente, non è casuale, rappresenta il contesto di una sala d’aspetto d’ospedale, dove si trovano una serie di persone in difficoltà: un’infermiera che fa cadere le cartelle, una vecchina con il bastone che fatica a camminare, un bambino che piange e un paziente che cade. Bisogna prendere velocemente una decisione su chi aiutare tra tutti, si può scegliere una sola persona e non c’è molto tempo per pensare a vantaggi e svantaggi o altro.

Test psicologico, i vari profili rispetto alla risposta

Chi aiuti, dunque, tra l’infermiera, la donna anziana, la bambina e il paziente? Se hai risposto l’infermiera che ha fatto cadere le cartelle, vuol dire che hai scelto di aiutare l’unica persona che non è in evidente pericolo. Questo potrebbe significare che porti dentro di te un difficile vissuto e ferite che ancora non hai risolto, questa scelta, infatti, potrebbe indicare un bisogno di aiuto inconscio. Non si tratta assolutamente di egoismo, quanto piuttosto la ricerca di stabilità e di un punto di riferimento.

Se hai risposto l’anziana in difficoltà, invece, è una scelta emblematica, poiché anche questa donna non sarebbe in grossa difficoltà. Vuol dire che potresti essere una persona che ha paura della solitudine, hai dentro di te diverse fragilità che dovresti affrontare e ancor di più hai il timore di invecchiare e di soffrire di qualche male che ti renderebbe non auto-sufficienza.

Se la risposta è la bambina che piange, è probabile che tu abbia considerato il fatto che si trovi sola nella sala d’aspetto, senza i genitori e questo ti ha fatto comprendere quanto sia spaventato. Questa scelta celerebbe una grande sensibilità della tua personalità, che è sensibile, hai un forte istinto materno/paterno. Ancor di più decidere di anteporre i bisogni della piccolina a quelli degli altri presenti, potrebbe celare alcune questioni legate alla tua infanzia irrisolte, come la mancanza di protezione.

Infine, se hai risposto il paziente che è caduto nella sala d’accettazione, vuol dire che hai compreso chi è davvero in pericolo nella stanza. Sei una persona molto tempestiva e capace di limitare i danni in modo rapido, senza lasciarsi trasportare da dubbi e incertezze. Anche se la caduta potrebbe non essere grave, comunque potrebbe avere difficoltà a rialzarsi, questo vorrebbe dire che hai centrato subito la situazione, aiutando chi necessitava del tuo supporto in modo rapido.